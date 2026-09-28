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در پی بارشهای شدید و جاری شدن سیلاب در بخشهایی از بانکوک، دولت تایلند دو روز در پایتخت و سه استان همجوار تعطیل رسمی اعلام کرد وهزاران نفر از ساکنان به مراکز اسکان موقت و پناهگاهها منتقل شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، در پی بارشهای شدید و جاری شدن سیلاب در بخشهایی از بانکوک، دولت تایلند دو روز در پایتخت و سه استان همجوار تعطیل رسمی اعلام کرد و هزاران نفر از ساکنان مناطق سیلزده برای در امان ماندن از آبگرفتگی به مراکز اسکان موقت و پناهگاهها منتقل شدند.
«آنوتین چارنویراکول» نخستوزیر و وزیر کشور تایلند گفت: این تعطیلی با هدف کاهش پیامدهای سیلاب و تسهیل رفتوآمد مردم در مناطق آسیبدیده در نظر گرفته شده است.
مقامهای تایلندی با افزایش سطح آب در برخی مناطق، روند تخلیه ساکنان مناطق در معرض خطر را تشدید کردهاند و برای سیلزدگان، پناهگاههای موقت، مواد غذایی، اقلام امدادی و خدمات پزشکی فراهم شده است.
در برخی مناطق بانکوک، آب وارد منازل و اماکن عمومی شده و شماری از ساکنان ناچار به ترک خانههای خود شدهاند. همچنین گزارشها از گرفتار شدن خودروها در جادههای آبگرفته و اختلال گسترده در رفتوآمد شهری حکایت دارد.
نخستوزیر تایلند پس از نشست فوقالعاده کابینه اعلام کرد بارشها ممکن است در مناطق مرکزی و شرقی کشور ادامه یابد و از استانداران خواست مناطق آسیبدیده را بهطور مستمر زیر نظر داشته باشند و نیروهای امدادی، تجهیزات و خودروهای مورد نیاز را در سریعترین زمان ممکن اعزام کنند.
دولت تایلند همچنین از آمادهسازی مراکز اسکان موقت و امکانات پزشکی برای افرادی که بر اثر سیلاب خانههای خود را ترک کردهاند خبر داده است.
در بانکوک، بارشها از شامگاه شنبه کاهش یافته، اما بخشهایی از پایتخت همچنان زیر آب قرار دارد و تردد در شماری از جادههای اصلی با اختلال مواجه است.
مقامهای تایلندی از شهروندان خواستهاند توصیههای ایمنی را رعایت کنند و در صورت قرار گرفتن در مناطق پرخطر، به مراکز اسکان تعیینشده منتقل شوند.