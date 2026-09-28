به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ مجتبی نوريان در تشريح اين خبر، اظهار کرد: ماموران کلانتری ۱۲ شهرستان دورود حين گشت در سطح حوزه استحفاظی به يکدستگاه خودروی نیسان حامل بار مشکوک، و آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از اين خودرو ۴۶۰ کيلوگرم زغال چوب غير مجاز کشف و يک نفر در اين رابطه دستگير شد.

فرمانده انتظامی دورود گفت: متهم پس از تشکيل پرونده جهت سير مراحل قانونی به مراجع ذيصلاح معرفی شد.