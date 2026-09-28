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پایگاه موتورلانس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث شهرستان مشگینشهر از اول مهرماه ۱۴۰۵ فعالیت خود را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر روزبه مقدم، رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، هدف از راهاندازی این پایگاه را افزایش سرعت حضور نیروهای اورژانس ۱۱۵ بر بالین بیماران و مصدومان عنوان کرد و گفت: موتورلانس با امکان تردد آسانتر در معابر پرترافیک و شلوغ، میتواند زمان رسیدن نیروهای اورژانس را کاهش داده و زمینه آغاز سریعتر اقدامات درمانی را فراهم کند.
وی با اشاره به نقش توسعه موتورلانسها در ارتقای پاسخگویی اورژانس ۱۱۵ در مناطق شهری، از همکاری مدیریت شبکه بهداشت و درمان مشگینشهر در راهاندازی این پایگاه و تأمین تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز قدردانی کرد.