به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر روزبه مقدم، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، هدف از راه‌اندازی این پایگاه را افزایش سرعت حضور نیرو‌های اورژانس ۱۱۵ بر بالین بیماران و مصدومان عنوان کرد و گفت: موتورلانس با امکان تردد آسان‌تر در معابر پرترافیک و شلوغ، می‌تواند زمان رسیدن نیرو‌های اورژانس را کاهش داده و زمینه آغاز سریع‌تر اقدامات درمانی را فراهم کند.

وی با اشاره به نقش توسعه موتورلانس‌ها در ارتقای پاسخگویی اورژانس ۱۱۵ در مناطق شهری، از همکاری مدیریت شبکه بهداشت و درمان مشگین‌شهر در راه‌اندازی این پایگاه و تأمین تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز قدردانی کرد.