مدرسه شبانه‌روزی امید خاورمیانه ۶ با زیربنای یک‌هزار و ۱۴۶ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۲۲۰ میلیارد ریال در شهرستان راسک افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان گفت: توسعه فضاهای آموزشی زمانی به معنای واقعی تحقق عدالت آموزشی است که دانش‌آموزان مناطق مختلف به‌ویژه مناطق دوردست و کم‌برخوردار از فرصت برابر برای تحصیل در محیطی ایمن، استاندارد و مناسب برخوردار باشند.

میثم لک‌زایی گفت: با بهره‌برداری از این مدرسه شبانه روزی زمینه پذیرش و ارائه خدمات آموزشی و اقامتی به ۱۸۰ دانش‌آموز فراهم شده است.

وی ادامه داد: توسعه مدارس شبانه‌روزی در سیستان و بلوچستان به‌ویژه در مناطقی که پراکندگی جمعیت و فاصله روستاها با مراکز آموزشی از مهم‌ترین چالش‌های دسترسی دانش‌آموزان به آموزش است نقش مؤثری در کاهش موانع تحصیل و فراهم کردن فرصت ادامه تحصیل برای دانش‌آموزان دارد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان با قدردانی از مشارکت سهامداران نیک‌اندیش بانک خاورمیانه و همراهی مؤسسه مهرگیتی در اجرای این طرح گفت: مشارکت خیرین و مجموعه‌های حامی آموزش و پرورش یکی از ارکان مهم شتاب‌بخشی به روند توسعه فضاهای آموزشی در استان است و ثمره این همراهی امروز در قالب مدرسه‌ای برای آینده فرزندان این منطقه به بهره‌برداری رسیده است.