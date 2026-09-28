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دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بر لزوم استفاده از ظرفیت قانون مولدسازی برای نوسازی ماشین سازی تبریز تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، صدیقی در نشست خبری با رسانه ها بااشاره به واگذاری کارخانه ماشین سازی تبریز گفت: برای ممانعت از واگذاری این کارخانه به افراد فاقد اهلیت قانونی و برای جلویگیری از تضییع املاک و اراضی این کارخانه، نامهای با امضای ۱۰۰ نماینده مجلس تهیه شده است و به دنبال آن هستیم که واگذاری مجدد ماشین سازی متوقف و این مجموعه از طریق ظرفیت قانون مولدسازی نوسازی شود.
وی افزود: پیشنهاد ما این است که به جای فروش فعلی، مسیر واگذاری تغییر کند و ماشین سازی با استفاده از ظرفیت مولدسازی نوسازی و پس از احیای مجموعه، در صورت نیاز به فرد یا مجموعه دارای صلاحیت واگذار شود.
صدیقی با انتقاد از تعلل در اجرای قانون مولد سازی در استان افزود: مولدسازی ظرفیتی برای تکمیل طرحهای نیمهتمام در شرایط سخت اقتصادی و کمبود اعتبارات دولتی است و دستگاههای متولی باید با اجرای قانون مولد سازی به تکمیل طرحهای نیمه تمام اقدام کنند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در خانه ملت درباره بهسازی آزادراه تبریز _زنجان اظهار کرد: این طرح یکی از مطالبات قدیمی مردم منطقه است و با اخذ دستور کتبی از وزیر راه و شهرسازی قرار بود این پروژه تا پایان شهریور به نتیجه برسد.
دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: اکنون ۱۴ پیمانکار در این طرح مشغول فعالیت هستند و با توجه به اینکه این آزادراه بخشی از مسیر ترانزیتی و بینالمللی کشور است، باید هرچه سریعتر به سرانجام برسد.
صدیقی درباره طرح انتقال آب ارس نیز گفت: در ابتدا قرار بود منابع مالی این طرح از طریق فاینانس تامین شود که این موضوع به نتیجه نرسید، اما اکنون برای اجرای طرح ۱۰ همت از وزارت نیرو و ۱۰ همت از بانک مرکزی و چهار همت از اعتبارات مس سونگون در نظر گرفته شده است.
وی درباره بهسازی و توسعه نیروگاه تبریز خاطرنشان کرد: این موضوع مدتها است در کمیسیون اجتماعی مجلس پیگیری میشود. نیروگاه مورد بازسازی قرار گرفته، اما هنوز از وضعیت موجود رضایت نداریم و امیدواریم طرح تبدیل سوخت آن به نیروگاه سیکل ترکیبی اجرایی شود.
صدیقی با اشاره به برخی گمانه زنیها در مورد زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی و میان دورهای مجلس گفت: هنوز تاریخ برگزاری انتخابات شوراها هنوز قطعی نیست و اعلام زمان رسمی آن در اختیار وزارت کشور و نظر قطعی شعام است و هرگونه گمانه زنیها در مورد تاریخ برگزاری انتخابات صحت ندارد.