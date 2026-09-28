به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرمانده انتظامی شهرستان سوادکوه از دستگیری سه سارق منازل ویلایی با پیگیری مأموران پاسگاه ورسک خبر داد.

سرهنگ مهدی عابدیان اظهار کرد: در پی ارجاع شکوائیه قضایی و شکایت مردمی درباره وقوع سرقت از منازل ویلایی، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی پاسگاه ورسک قرار گرفت. مأموران پس از انجام اقدامات و بررسی‌های لازم، سه متهم را شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: متهمان در جریان تحقیقات به ارتکاب سرقت اعتراف کردند و با پیگیری مأموران، سه فقره سرقت کشف شد. متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان سوادکوه با تأکید بر اهمیت گزارش سریع موارد مشکوک، از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، هرگونه خبر یا اطلاعات درباره وقوع جرم را از طریق مراجع انتظامی اطلاع دهند.