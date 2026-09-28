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مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی با اشاره به بهرهمندی تمامی روستاهای قابل گازرسانی اشنویه از شبکه گاز طبیعی، گفت: در مجموع ۷۴ روستای این شهرستان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مهاباد، جمشید درستکار در بازدید از طرحهای گازرسانی اشنویه افزود: در حال حاضر ۲۶ هزار و ۶۰۰ مشترک گاز در این شهرستان وجود دارد که ۱۸ هزار و ۲۰۵ مشترک شهری و ۸ هزار و ۲۶۰ مشترک روستایی هستند.
وی با اشاره به اجرای طرحهای تکمیل شبکه در اشنویه افزود: بخشی از حفرات خالی این شهرستان اخیراً گازدار شده و بخش دیگری نیز در قالب یک پیمان جدید برای برخورداری حدود ۱۰۰ خانوار از گاز طبیعی اجرا خواهد شد.
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی با اشاره به ناترازی انرژی در کشور، بر ضرورت مدیریت مصرف گاز تأکید و خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش مصرف گاز در ماههای سرد، صرفهجویی و مصرف بهینه باید مورد توجه مشترکان قرار گیرد و فرمانداریها نیز میتوانند با فرهنگسازی و همراهی دستگاههای اجرایی، نقش مؤثری در مدیریت انرژی داشته باشند.