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سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه، از رونمایی «دستیار هوشمند گردشگری شهرستان پاوه» به عنوان طرح پایلوت استان کرمانشاه در هفته گردشگری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیومرث اعظمی با اشاره به اهمیت هوشمندسازی گردشگری، اظهار کرد: دستیار هوشمند گردشگری شهرستان پاوه یک سامانه تحت وب، برای برنامهریزی هوشمند و شخصیسازیشده سفر است که با هدف انتخاب جاذبههای متناسب با علایق گردشگر، تنظیم ترتیب بازدید و تولید برنامه سفر چندروزه طراحی و اجرا شده است.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه، افزود: بسیاری از سامانههای گردشگری صرفاً فهرستی از جاذبهها و خدمات را در اختیار کاربر قرار میدهند و گردشگر همچنان باید درباره انتخاب مقصد، ترتیب بازدید، مسیر و خدمات مورد نیاز در طول سفر تصمیمگیری کند، اما این سامانه با هدف حل این مسئله طراحی شده است.
او ادامه داد: دستیار هوشمند گردشگری پاوه تلاش میکند میان علایق گردشگر، زمان و مدت سفر، موقعیت جغرافیایی، پیوستگی مسیر و ظرفیت مقصد، تعادل ایجاد کند و بر اساس ویژگیهای تعریفشده از سوی کاربر، برنامه سفر متناسب ارائه دهد.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی استان کرمانشاه با تشریح فرآیند عملکرد این سامانه تصریح کرد: در مرحله نخست، اطلاعات سفر شامل مبدأ، تاریخ، مدت سفر، تعداد مسافران و سایر مشخصات دریافت میشود؛ در مرحله دوم، ترجیحات گردشگر شامل علایق و نوع جاذبههای مورد نیاز مشخص میشود و در مرحله سوم، دادههای کاربر، اطلاعات مقصد و محدودیتهای سفر مورد پردازش قرار میگیرد.
او افزود: در مرحله بعد، سامانه با امتیازدهی و انتخاب جاذبههای متناسب با شرایط سفر، پیشنهادهای خود را به گردشگر ارائه میکند و سپس با توجه به روابط و موقعیت مکانی نقاط انتخابشده، ترتیب بازدید و مسیر سفر را تنظیم میکند.
اعظمی تصریح کرد: یکی دیگر از قابلیتهای مهم این سامانه، تکمیل خدمات پیرامون مقاصد است؛ به این معنا که پس از انتخاب هر مقصد، خدمات و نقاط مورد نیاز گردشگر در اطراف آن، از جمله اقامتگاه، رستوران و غذاخوری، جاذبههای نزدیک، مراکز خدماتی و مراکز درمانی شناسایی و معرفی میشوند.
او گفت: این اطلاعات صرفاً به صورت فهرست ارائه نمیشوند، بلکه کاربر امکان مشاهده موقعیتها روی نقشه و مسیریابی آنلاین از مقصد به خدمت یا نقطه مورد نظر را نیز دارد؛ قابلیتی که برنامه سفر را از یک فهرست ساده بازدیدها به یک بسته کاربردی برای اجرای سفر در مقصد تبدیل میکند.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی استان کرمانشاه، بومیسازی زیرساخت اطلاعاتی و منطق تصمیمگیری گردشگری را از ویژگیهای مهم این سامانه عنوان کرد و گفت: اطلاعات گردشگری مقصد در پایگاه داده اختصاصی نگهداری میشود، انتخاب جاذبهها بر اساس الگوریتمهای داخلی انجام شده و تولید برنامه سفر و ترتیب بازدید نیز در داخل سامانه پردازش میشود.
او افزود: برای هسته اصلی برنامهریزی سفر، وابستگی مستقیمی به سرویسهای عمومی خارجی مانند چتجیپیتی و سایر اپلیکیشنها یا سرویسهای هوش مصنوعی وجود ندارد و این معماری امکان فعالیت سامانه بر پایه دادههای کنترلشده و متناسب با ویژگیهای مقصد را فراهم میکند.
اعظمی تأکید کرد: دادههای جغرافیایی در این سامانه تنها برای نمایش مکانها روی نقشه استفاده نمیشوند، بلکه در فرآیند پیشنهاد مقصد و تنظیم ترتیب بازدید نیز نقش دارند؛ بهگونهای که الگوریتم مسیر تلاش میکند پیوستگی جغرافیایی سفر حفظ شود، پراکندگی مقاصد کاهش یابد، عقبگردهای غیرضروری به حداقل برسد و مقاصد جدید در مناسبترین بخش برنامه قرار گیرند.
اعظمی گفت: این سامانه در واقع میان جذابیت یک مقصد و سازگاری آن با مسیر سفر تعادل ایجاد میکند تا گردشگر بتواند متناسب با علایق و شرایط سفر خود، برنامهای منسجمتر و کاربردیتر داشته باشد.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی استان کرمانشاه اظهار کرد: دستیار هوشمند گردشگری شهرستان پاوه در حال حاضر به صورت پایلوت در این شهرستان که یکی از مقاصد مهم گردشگری واقع در منظر فرهنگی اورامانات است، طراحی و اجرا شده و نمونه آن در بستر پرتال ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه قرار گرفته است.
او افزود: گردشگران میتوانند از طریق بخش «دستیار هوشمند گردشگری» در منوی پرتال ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه به این سامانه دسترسی پیدا کرده و از امکانات آن برای برنامهریزی سفر خود استفاده کنند.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه در پایان گفت: دستیار هوشمند گردشگری پاوه یک نمونه عملیاتی از بهکارگیری دادههای گردشگری، اطلاعات مکانی و الگوریتمهای هوشمند در برنامهریزی سفر است که با عبور از مدل ساده معرفی جاذبهها، تلاش میکند بر اساس ویژگیهای هر گردشگر، مقصد، ترتیب بازدید و برنامه سفر پیشنهادی تولید کند و با تکیه بر دادهها و منطق داخلی، بدون وابستگی مستقیم به سرورهای خارجی، خدمات هوشمند گردشگری را در اختیار مسافران قرار دهد.