به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کوالالامپور، سنگاپور خواستار تدوین سریع قوانین و سازوکار‌های حفاظتی مشترک برای هوش مصنوعی در سطح جهان شد و تأکید کرد سازمان ملل متحد باید نقش محوری در این زمینه ایفا کند.

«ویویان بالاکریشنان» وزیر امور خارجه سنگاپور در سخنرانی ملی این کشور در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت: هوش مصنوعی ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای دارد، اما سرعت پیشرفت آن از شناخت جهان درباره خطرات و پیامدهایش بیشتر شده است.

وی تأکید کرد: حفاظت از منافع مشترک جهانی نیازمند اقدام جمعی و تدوین قوانین از طریق یک روند فراگیر است و سازمان ملل به دلیل برخورداری از عضویت جهانی، جایگاه ویژه‌ای برای هدایت این روند دارد.

وزیر امور خارجه سنگاپور پیشنهاد کرد: گزینه ایجاد «کنوانسیون چارچوب سازمان ملل درباره سازوکار‌های حفاظتی هوش مصنوعی» بررسی شود.

وی با اشاره به فرامرزی بودن خطرات هوش مصنوعی گفت کشور‌ها به قواعد مشترکی نیاز دارند تا درک واحدی از نحوه مواجهه جمعی با این چالش شکل گیرد.

بالاکریشنان تأکید کرد: سنگاپور به مشارکت در روند تدوین قواعد جهانی ادامه خواهد داد و چارچوب‌های حکمرانی و ابزار‌های آزمایش خود را در اختیار دیگر کشور‌ها قرار می‌دهد.

وی در پایان گفت تلاش برای ایجاد اعتماد و فراهم کردن زمینه همکاری جهانی درباره هوش مصنوعی باید از هم‌اکنون آغاز شود.