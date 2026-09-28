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منابع خبری لبنانی اعلام کردند، حملات توپخانهای و هوایی رژیم صهیونیستی و همچنین اقدامات ویرانگر ارتش اشغالگر در جنوب لبنان همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رژیم صهیونیستی در ادامه حمله به لبنان با آتش توپخانه، شهرک «زبقین» واقع در جنوب لبنان را گلوله باران کرد. همچنین جنگندههای ارتش این رژیم نیز در چندین نوبت «وادی زبقین» در جنوب لبنان را بمباران کردند؛ جنگندههای اسرائیلی در یک نوبت شهرک «کفرتبنیت» را نیز هدف حمله وحشیانه خود قرار دادند.
همجنین منابع لبنانی اعلام کردند که جنگندههای رژیم صهیونیستی در یک نوبت حومه شهرک «حداثا» را نیز بمباران کردند.
همزمان، یک حمله هوایی دیگر منطقه واقع میان دو شهرک «حداثا» و «حاریص» در جنوب لبنان را هدف قرار داد. در این حمله، یک منزل مسکونی در منطقه میان حداثا و حاریص هدف قرار گرفت که در نتیجه آن خسارت و ویرانی گستردهای به این ساختمان وارد شد.
ساعاتی قبل نیز منابع خبری اعلام کردند که جنگندههای رژیم صهیونیستی، به دو شهرک کفرتبنیت و قنطره حمله کردهاند.
همچنین توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی نیز اطراف شهرک «کفرتبنیت» را هدف قرار داد.
رژیم صهیونیستی بار دیگر از دوم مارس (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) حمله گستردهای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمیشدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شدهاند و همچنان بخشهایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.
در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی اوایل تیر ماه امسال با میانجیگری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزبالله عنوان شده است.
در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبهرو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره میکنند.