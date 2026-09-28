

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، به گزارش روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه، در این حادثه، محل دپوی کارتن‌های بسته‌بندی به مساحت تقریبی ۲ هزار مترمربع دچار حریق شد که با توجه به حجم بالای مواد قابل اشتعال، عملیات اطفا با حضور ۱۷ دستگاه خودروی سبک و سنگین اطفایی و بیش از ۴۰ آتش‌نشان انجام گرفت.

با تلاش مستمر نیروهای عملیاتی، حریق تا‌ ساعت ۸ صبح امروز به‌طور کامل تحت کنترل درآمد و از گسترش آتش به کارگاه‌ها و واحدهای صنعتی مجاور جلوگیری شد.

در حال حاضر نیروهای آتش‌نشانی در محل حادثه حضور دارند و عملیات جداسازی و ایمن‌سازی بخش‌های درگیر حریق تا رفع کامل خطر و حصول اطمینان از عدم بازگشت آتش ادامه خواهد داشت.

علت دقیق وقوع این حادثه پس از بررسی کارشناسی اعلام خواهد شد.