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در پی وقوع آتشسوزی در یک کارخانه کاغذسازی واقع در شهرک صنعتی فرامان کرمانشاه ، عملیات گسترده اطفای حریق توسط نیروهای آتشنشانی از عصر روز گذشته آغاز شد وصبح امروزبه پایان رسید .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، به گزارش روابط عمومی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه، در این حادثه، محل دپوی کارتنهای بستهبندی به مساحت تقریبی ۲ هزار مترمربع دچار حریق شد که با توجه به حجم بالای مواد قابل اشتعال، عملیات اطفا با حضور ۱۷ دستگاه خودروی سبک و سنگین اطفایی و بیش از ۴۰ آتشنشان انجام گرفت.
با تلاش مستمر نیروهای عملیاتی، حریق تا ساعت ۸ صبح امروز بهطور کامل تحت کنترل درآمد و از گسترش آتش به کارگاهها و واحدهای صنعتی مجاور جلوگیری شد.
در حال حاضر نیروهای آتشنشانی در محل حادثه حضور دارند و عملیات جداسازی و ایمنسازی بخشهای درگیر حریق تا رفع کامل خطر و حصول اطمینان از عدم بازگشت آتش ادامه خواهد داشت.
علت دقیق وقوع این حادثه پس از بررسی کارشناسی اعلام خواهد شد.