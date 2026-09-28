برنامه‌های «دنگ و فنگ» با موضوع نقدینگی بانکی، «راه نصرالله»، با روایت تداوم فرهنگ ایستادگی و مقاومت، «صفر تا صد» با بررسی چالش‌های تامین قطعه برای خودروسازان مونتاژکار، «پلاک ماندگار»، با روایت فرماندهان شهید حماسه کربلای ۵ و «خانه و خانواده»، با محوریت ارج نهادن به آتش‌نشانان، از شبکه‌های رادیویی پخش می‌شوند.

از «دنگ و فنگ» تا «خانه و خانواده»

از «دنگ و فنگ» تا «خانه و خانواده»

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه طنز «دنگ و فنگ»، با زبان شوخ‌طبعانه سراغ یکی از دغدغه‌های مهم اقتصاد می‌رود، این برنامه با پرداختن به موضوع هدایت تسهیلات و نقدینگی بانکی به سمت تولید، اهمیت تأمین مالی فعالیت‌های مولد و چالش‌های تولیدکنندگان برای دسترسی به منابع مالی را در قالب موقعیت‌های نمایشی روایت می‌کند.

این برنامه امروز با نگاهی متفاوت و شیرین، موضوع هدایت تسهیلات و نقدینگی بانکی به سمت تولید را دستمایه شوخی و موقعیت‌های نمایشی قرار می‌دهد.

هدایت منابع بانکی به سمت بخش تولید، یکی از موضوعات مهم در اقتصاد است، چراکه تأمین مالی بنگاه‌ها و فعالیت‌های مولد می‌تواند به رونق تولید، ایجاد اشتغال و افزایش فعالیت‌های اقتصادی کمک کند. در مقابل، انحراف منابع از فعالیت‌های مولد می‌تواند فرصت‌های تأمین مالی برای تولیدکنندگان را محدود کند.

«دنگ و فنگ» در این قسمت تلاش می‌کند این موضوع اقتصادی را از زبان طنز روایت کند و با طرح موقعیت‌های آشنا و قابل لمس، به سراغ چالش‌هایی مانند دریافت تسهیلات، دغدغه تولیدکنندگان برای تأمین سرمایه و مسیر گردش نقدینگی برود.

در این برنامه، موضوعی اقتصادی که معمولاً با اصطلاحات تخصصی و جدی مطرح می‌شود، در قالب نمایش و گفت‌و‌گو‌های طنز روایت می‌شود تا مخاطب ضمن سرگرمی، با اهمیت هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد و نقش آن در رونق اقتصادی آشنا شود.

«دنگ و فنگ» شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۲:۴۵ به تهیه‌کنندگی محمدحسین خسروجردی، اجرای آرمان غفاریان و هنرنمایی مونا قناد‌ها و مهدی مجنونی از رادیو صبا پخش می‌شود.

ویژه‌برنامه «راه نصرالله» با محوریت روایت تداوم فرهنگ ایستادگی، امید و مقاومت در میان نسل‌های مختلف، از رادیو نمایش پخش می‌شود.

«راه نصرالله» روایتی از نسلی است که راه و فرهنگ ایستادگی را به ارث می‌برد و آن را به نسل‌های بعد منتقل می‌کند، روایتی که بر نقش جوانانی تمرکز دارد که تلاش می‌کنند چراغ این مسیر را روشن نگه دارند و مفاهیمی همچون امید، ایستادگی و مقاومت را به آینده برسانند.

تهیه‌کنندگی این ویژه‌برنامه را طاهره برهانی‌نژاد برعهده دارد، شرمینه جمشیدی نویسنده آن است و علیرضا تابان به عنوان گوینده و شیرین روستایی به عنوان بازیگر در این برنامه حضور دارند.

ویژه‌برنامه «راه نصرالله» سه‌شنبه ۷ مهر ساعت ۱۷:۰۰، پخش می شود.

برنامه «صفر تا صد» با بررسی چالش‌های تأمین قطعات برای خودروسازان مونتاژکار، به بررسی موانع پیش‌روی واردات قطعات و استمرار تولید در این بخش می‌پردازد.

در این برنامه، وابستگی خودروسازان مونتاژکار به واردات قطعات و چالش‌های ناشی از آن در فرآیند تأمین، ترخیص و تداوم تولید مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.

در برنامه «صفر تا صد» راهکار‌های کاهش موانع تأمین قطعات و رفع مشکلات موجود در مسیر واردات و ترخیص نیز با حضور کارشناسان بررسی خواهد شد.

علی عزیزی، کارشناس حوزه کسب‌وکار خودرو و آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن همگن قطعه‌سازان خودروی کشور، مهمانان این برنامه هستند. همچنین در بخش «ماشین‌باز»، سبحان قالیباف، پژوهشگر فناوری خودرو، به موضوعات مرتبط با فناوری و صنعت خودرو می‌پردازد.

برنامه «صفر تا صد» با اجرای بابک وفایی، امروز ساعت ۱۰:۰۰، از رادیو اقتصاد پخش می‌شود.

برنامه «پلاک ماندگار» با مرور عملیات کربلای ۵، به بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس و نقش اثرگذار آنان در طراحی و هدایت عملیات‌های سرنوشت‌ساز جنگ می‌پردازد.

«پلاک ماندگار» سه‌شنبه ۷ مهر در آخرین قسمت از مجموعه هشت‌گانه که به مرور عملیات‌های موفق هشت سال دفاع مقدس اختصاص دارد، به روایت عملیات کربلای ۵ و بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس خواهد پرداخت.

در این برنامه، یاد و نام شهیدان یوسف کلاهدوز، مصطفی نامجو، ولی‌الله فلاحی، جواد فکوری و محمد جهان‌آرا گرامی داشته می‌شود و ابعاد مختلف نقش‌آفرینی این فرماندهان در دوران دفاع مقدس مورد بررسی قرار می‌گیرد.

«پلاک ماندگار» با حضور امین داوری، کارشناس حوزه دفاع مقدس، ضمن بازخوانی عملیات کربلای ۵، نگاهی به توانمندی‌های علمی و نظامی، ویژگی‌های شخصیتی و نقش تعیین‌کننده فرماندهان شهید در مقاطع حساس جنگ خواهد داشت و تلاش می‌کند روایتی متفاوت از حماسه‌آفرینی آنان ارائه دهد.

این برنامه به نویسندگی و تهیه‌کنندگی نفیسه ایمانی و گویندگی فیروزه آدابی، از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰۰، از رادیو ایران پخش می شود.

برنامه «خانه و خانواده» رادیو ایران سه‌شنبه ۷ مهر، هم‌زمان با روز آتش‌نشان، با محوریت ارج نهادن به مقام آتش‌نشانان، شناخت خطر‌ها و اهمیت پیشگیری از حوادث پخش می شود.

این برنامه با نگاهی به اهمیت ایمنی در زندگی روزمره و نقش آتش‌نشانان در حفظ جان و مال مردم، به موضوع روز آتش‌نشان می‌پردازد.

در این برنامه ضمن ارج نهادن به تلاش‌ها و فداکاری‌های آتش‌نشانان، درباره ضرورت شناخت خطرها، جدی گرفتن هشدار‌های ایمنی و افزایش آگاهی خانواده‌ها برای پیشگیری از حوادث گفت‌و‌گو خواهد شد.

همچنین یکی از آتش‌نشانان پیش‌کسوت در برنامه حضور دارد و درباره تجربه‌های خود از سال‌های فعالیت در حرفه آتش‌نشانی و اهمیت فرهنگ ایمنی صحبت می‌کند.

در بخش دیگری از برنامه، علی رشیدی، گزارشگر رادیو ایران، میزبان جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی، خواهد بود و مهم‌ترین نکات ایمنی و راهکار‌های پیشگیری از حوادث را بیان خواهد کرد.

برنامه «خانه و خانواده» به تهیه‌کنندگی زینب برومند و گویندگی فیروزه آدابی، از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۰:۰۰، از رادیو ایران پخش می‌شود.