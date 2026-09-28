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معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: سرشماری سراسری زنبورستانهای کشور از ۲ آبان امسال آغاز میشود.
به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، روحاله زحمتکش با بیان اینکه اینکه شیوهنامه اجرای عملیات سرشماری زنبورستانها به سازمان جهاد کشاورزی استانها و تشکلهای ملی مرتبط ابلاغ شده است، تصریح کرد: امسال هم سرشماری زنبورستانها از طریق سامانه جامع پهنهبندی و مدیریت دادههای کشاورزی انجام میشود.
وی با بیان این که سرشماری زنبورستانها از ۲ آبان تا ۲۹ دی ماه انجام خواهد شد، اضافه کرد: لازم است اتحادیهها و تشکلهای زنبورداری در هر استان برای مشارکت در اجرای این طرح، از تاریخ ۷ مهرماه سال جاری نسبت به اطلاعرسانی به اعضا و نیز کمک به تکمیل اطلاعات اقدام کنند.
معاون امور تولیدات دامی تصریح کرد: معاونان بهبود تولیدات دامی استانها نیز باید در زمان اعلام شده هماهنگی و برنامهریزیهای لازم در خصوص اجرای عملیات سرشماری مطابق با دستورالعمل ابلاغی را با همکاری کلیه دستاندرکاران مربوطه در استان، انجام دهند.
زحمتکش درباره سرشماری پارسال اظهار داشت: سال گذشته، سرشماری بیش از ۸۶ هزار زنبورستان کشور در سطح ۴۴۸ شهرستان با مشارکت دستگاهها و سازمانهای ذیربط انجام شد.
وی تصریح کرد: این اقدام در راستای اخذ اطلاعات دقیق از زنبورستانها، موجب احصای ظرفیتهای صنعت به منظور تدوین برنامه توسعهای، اصلاح نژادی و ارائه خدمات حمایتی و فنی و همچنین توسعه گردهافشانی در کشور انجام شود.