به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ منابع عراقی از ادامه عملیات نیرو‌های این کشور علیه بقایای داعشی در کرکوک خبر دادند.

سازمان مبارزه با تروریسم عراق اعلام کرد که نیرو‌های این سازمان یک عملیات امنیتی ویژه در استان کرکوک و منطقه التون کوبری این استان انجام دادند.

طبق این گزارش؛ در جریان این عملیات، سه تروریست داعشی درگیر شدند و دو نفر از آن‌ها که جلیقه انتحاری بر تن داشتند کشته شدند و یک نفر دیگر نیز دستگیر شد.

در ادامه این بیانیه آمده است که این عملیات بر اساس دستور قضایی و درچارچوب تلاش‌های مستمر امنیتی و اطلاعاتی برای تعقیب بقایای گروه‌های تروریستی انجام شده است.

سازمان مبارزه با تروریسم عراق در پایان بر تداوم عملیات ویژه برای تعقیب بقایای تروریستی در راستای حفظ امنیت عراق و مردم این کشور تاکید کرد.

این سازمان همچنین از دستگیری سه تروریست در استان سلیمانیه خبر داد و اعلام کرد که این عملیات بر اساس دستور قضایی و درچارچوب تلاش‌های مستمر امنیتی و اطلاعاتی سازمان برای تعقیب بقایای گروه‌های تروریستی انجام شد و طی آن سه تروریست داعشی دستگیر شد.

این سازمان بیان کرد که دو نفر از این تروریست‌ها به تازگی وارد این استان شده بودند و نفر سوم در این استان اقامت داشت.

در بیانیه سازمان مبارزه با تروریسم عراق با اشاره به آمادگی و اشراف اطلاعاتی نیرو‌های این سازمان، آن را عامل ثبات دانست و بر تعقیب عناصر تروریستی در سراسر عراق در راستای دفاع از امنیت و صیانت از سلامت ساکنان این کشور تاکید کرد.

بقایای داعشی اخیرا بر دامنه تحرکات خود در عراق افزوده‌اند. چندی پیش نیز عناصر داعشی خط انتقال برق میان «حدیثه و بیجی» در غرب این کشور را هدف قرار دادند.