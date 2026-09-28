افتتاح اولین هنرستان فنی و حرفهای در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
اولین هنرستان فنی و حرفهای سما در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین
، قائم مقام ریاست سازمان سما در این مراسم گفت: مدرسه سما در قزوین، بزرگترین مدرسه از بین ۹۰۰ نمونه کشور، و همچنین منطقه جنوب غرب آسیاست.
در حال حاضر مدارس سما از مقطع پیش دبستانی تا متوسطه دوم، ۱۵۵ هزار دانشآموز و ۲۰ هزار کارمند، مربی و معلم دارد.
در ۹ مدرسه سما وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی قزوین نیز، ۷۳۰ دانش آموز تحصیل میکنند و با افتتاح این هنرستان، ۸۰ دانش آموز دیگر به این ظرفیت اضافه شده است.
شهروز شهبازی افزود: استان قزوین ظرفیتهای خوبی برای توسعه این مدارس دارد که ۶ مدرسه در تاکستان، شال، بویین زهرا و هنرستان تازهتاسیس قزوین از جمله آنهاست.
وی همچنین اظهار داشت: امسال اولین جایزه شهید طهرانچی در سطح مدارس سما برگزار میشود و قرار است این رویداد تا دو سال آینده در سطح ملی و در سالروز شهادت ایشان برگزار شود.
معاون سیاسی امنیتی استاندار هم در این مراسم، دانشگاه آزاد اسلامی را یکی از اضلاع دانایی در کشورمان دانست.
احمدپور گفت: امروز بسیاری از صنایع بزرگ کشورمان، توسط فارغالتحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی پایهگذاری شده است.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین هم با اشاره به ظرفیتهای این دانشگاه و مدارس سما در علوم و مهارتهای نوین گفت: در حوزههایی همچون رباتیک، هوش مصنوعی و تربیت بدنی ظرفیتهای ارزشمندی وجود دارد و دستاوردهای پیشین همواره موجب افتخارآفرینی بوده است.
ورسهای افزود: این هنرستان با هدف ارائه آموزشهای مهارتی و تخصصی و فراهم کردن زمینه رشد استعدادهای دانشآموزان در رشتههای فنی و حرفهای، فعالیت خواهد کرد.