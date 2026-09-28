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عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حمایت از واحدهای آسیبدیده در جنگ از اولویتهای تیم اقتصادی دولت باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رسول بخشی دستجردی با تأکید بر اینکه واحدهای تولیدی و خدماتی آسیبدیده در جنگ باید زیر چتر حمایتی قرار گیرند، گفت: هدف ما این است که هیچ واحد فعالی به دلیل مشکلات مقطعی، تعطیل نشود.
وی افزود: بسته حمایتی شامل تسهیلات کمبهره، تنفس بازپرداخت و مشوقهای مالیاتی برای راهاندازی مجدد این واحدها طراحی شود. نظارت میدانی نشان میدهد بسیاری از واحدها با مشکل نقدینگی و بدهی معوق روبهرو هستند که باید ساختار بدهی آنها بازسازی شود.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: مجلس باید در بودجه سال آینده ردیفهای مشخصی برای احیای واحدهای آسیبدیده پیشبینی کند تا حمایتها جنبه عملیاتی و پایدار پیدا کند. هماهنگی میان بانکها، تأمین اجتماعی و دستگاههای اجرایی شرط اصلی موفقیت این طرح است و نباید بخشنامههای متناقض مانع کار شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: راهاندازی مجدد واحدهای تولیدی باید به گونهای باشد که زمینه بازگشت اشتغال و رونق زنجیره تأمین فعال شود و مجلس پیگیر اجرای دقیق این حمایتها خواهد بود؛ بدون شک اگر کارخانجات آسیب دیده به چرخه تولید بازنگردند بیکاری را شاهد خواهیم بود که معتقدم دولت میبایست تمام تلاش خود را به کار گیرد تا چنین اتفاقی نیفتد.