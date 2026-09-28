هزار و ۱۲۹ خانوار فرهنگی و غیر فرهنگی در تابستان امسال در پایگاه‌های اسکان آموزش و پرورش خراسان جنوبی ساماندهی و اسکان شدند.



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مرتضوی افزود: پایگاه‌های اسکان شهرستان‌های فردوس میزبان بیشترین مسافر بودند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: هزار و ۱۲۹ خانوار فرهنگی و غیر فرهنگی در قالب ۷ هزار و ۸۶۶ نفر روز، در تابستان امسال در پایگاه‌های اسکان آموزش و پرورش خراسان جنوبی ساماندهی و اسکان شدند.مرتضوی افزود: پایگاه‌های اسکان شهرستان‌های فردوس میزبان بیشترین مسافر بودند.

وی با اشاره به اینکه در تابستان امسال ۲۲۲ کلاس درس در ۲۹ آموزشگاه مجهز خراسان جنوبی برای اسکان میهمانان آماده شده بود، گفت: تجهیز اردوگاه ها، بیمه مسافران در ایام اسکان در مدارس استان و آماده سازی نمازخانه‌های مدارس از دیگر اقدامات ستاد اسکان آموزش و پرورش خراسان جنوبی برای رفاه حال مسافران فرهنگی و غیر فرهنگی است.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی افزود : ۱۲۷ نفر از عوامل اجرایی در ۲۳ ستاد وظیفه راهنمایی و اسکان مسافران و میهمانان تابستانی را برعهده دارند.