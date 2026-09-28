رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به آماده‌سازی گزارش نظارتی سال دوم اجرای برنامه هفتم، گفت: از دولت خواسته‌ایم همزمان با ارائه این گزارش، لایحه اصلاح برخی احکام برنامه را نیز با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و الزامات بازسازی کشور به مجلس تقدیم کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ غلامرضا تاجگردون درباره ارائه دومین گزارش نظارتی برنامه هفتم پیشرفت از سوی دولت به مجلس، گفت: در خصوص برنامه هفتم پیشرفت جلساتی برگزار شده و دولت گزارش نظارتی سال دوم اجرای برنامه را آماده کرده است تا به مجلس ارائه کند.

نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی افزود: از دولت خواسته‌ایم با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری که در خردادماه خطاب به نمایندگان مجلس مطرح شد، اصلاح برنامه هفتم را نیز ارائه کند؛ این اصلاحات هم باید برخی مواد برنامه را دربرگیرد و هم موضوع بازسازی کشور را مورد توجه قرار دهد.

تاجگردون ادامه داد: از این رو از دولت درخواست کرده‌ایم همزمان با ارائه گزارش نظارتی سال دوم اجرای برنامه هفتم، لایحه اصلاح برخی احکام مورد نیاز برنامه را نیز به مجلس تقدیم کند.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: فکر می‌کنم دولت هر دو موضوع را انجام دهد و در این صورت، در ایام پیش رو شاهد بررسی گزارش نظارتی عملکرد سال دوم برنامه هفتم در مجلس خواهیم بود و همچنین احکامی که برای اجرای بهتر برنامه و موضوع بازسازی کشور نیازمند اصلاح هستند، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.