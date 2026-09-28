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معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یزد از آغاز مرحله نخست توزیع واکسن آنفلوآنزا در داروخانههای منتخب مرکز استان یزد از صبح سهشنبه هفتم مهرماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دکتر بهروز حیدری از آغاز مرحله نخست توزیع واکسن آنفلوآنزا در داروخانههای منتخب مرکز استان یزد از صبح سهشنبه هفتم مهرماه خبر داد.
حیدری افزود: در مرحله نخست، اولویت دریافت واکسن با بیماران خاص و صعبالعلاج، افراد دارای بیماریهای زمینهای، زنان باردار و سایر گروههای در معرض خطر است. وی افزود: افراد واجد شرایط میتوانند برای دریافت واکسن به داروخانههای منتخب مراجعه کنند و از تهیه واکسن خارج از شبکه رسمی دارویی خودداری کنند.
معاون غذا و داروی دانشگاه تأکید کرد: برای اطمینان از اصالت و کیفیت واکسن، شهروندان از تهیه آن از مراکز و منابع غیررسمی خودداری کرده و واکسن مورد نیاز خود را تنها از داروخانههای مجاز تهیه کنند.
حیدری، اسامی داروخانههای منتخب توزیع واکسن آنفلوآنزا در مرکز استان یزد را بدین شرح اعلام کرد:
داروخانه هلال احمر: بلوار منتظر قائم، جنب مجتمع پارسیس
داروخانه شهید دکتر چمران: خیابان فرخی
داروخانه دکتر لطفعلیانی: میدان همافر
داروخانه سلامت: بلوار دانشگاه
داروخانه دکتر شیما سادات دهقان منشادی: بلوار شهید نواب صفوی