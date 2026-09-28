به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دکتر بهروز حیدری از آغاز مرحله نخست توزیع واکسن آنفلوآنزا در داروخانه‌های منتخب مرکز استان یزد از صبح سه‌شنبه هفتم مهرماه خبر داد.

حیدری افزود: در مرحله نخست، اولویت دریافت واکسن با بیماران خاص و صعب‌العلاج، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای، زنان باردار و سایر گروه‌های در معرض خطر است. وی افزود: افراد واجد شرایط می‌توانند برای دریافت واکسن به داروخانه‌های منتخب مراجعه کنند و از تهیه واکسن خارج از شبکه رسمی دارویی خودداری کنند.

معاون غذا و داروی دانشگاه تأکید کرد: برای اطمینان از اصالت و کیفیت واکسن، شهروندان از تهیه آن از مراکز و منابع غیررسمی خودداری کرده و واکسن مورد نیاز خود را تنها از داروخانه‌های مجاز تهیه کنند.

حیدری، اسامی داروخانه‌های منتخب توزیع واکسن آنفلوآنزا در مرکز استان یزد را بدین شرح اعلام کرد:

داروخانه هلال احمر: بلوار منتظر قائم، جنب مجتمع پارسیس

داروخانه شهید دکتر چمران: خیابان فرخی

داروخانه دکتر لطفعلیانی: میدان همافر

داروخانه سلامت: بلوار دانشگاه

داروخانه دکتر شیما سادات دهقان منشادی: بلوار شهید نواب صفوی