ماموران پلیس ایستگاه راه آهن خاوران تبریز مقدار ۲۳۴.۵ گرم طلا به ارزش ۶۰ میلیارد ریال و مبلغ ۱۵ میلیون ریال وجه را به صاحبش بازگرداندند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، ماموران پلیس این طلاها را در یک کیف وسایل شخصی مربوط به یک خانواده غیر بومی اهل کاشان که پس از عزیمت قطار تبریز _ تهران در محوطه سالن ایستگاه جا مانده بود پیدا و با پیگیری تلفنی مالک اموال را شناسایی کردند و با هماهنگی مالک، اموال مکشوفه را با امانتداری به مادر صاحب اموال که ساکن تبریز است بازگرداندند و موجب خوشحالی این خانواده شدند.

این مسافران هم از امانتداری و پاکدستی پلیس تبریز قدردانی کردند.