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نوشاد عالمیان با قبول شکست مقابل حریف چینی و دارنده رده یک دنیا، از رسیدن به فینال بازیهای آسیایی بازماند و به نشان برنز دست پیدا کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نوشاد عالمیان، کاپیتان تیم ملی کشورمان، در مرحله نیمهنهایی رقابتهای انفرادی مردان بازیهای آسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶ به مصاف وانگ چوکین از چین رفت و با شکست ۴ بر ۱، به کار خود با کسب مدال برنز پایان داد.
عالمیان دو گیم نخست را با نتایج ۱۱ بر ۴ و ۱۱ بر ۷ به حریف واگذار کرد، اما در گیم سوم با برتری ۱۱ بر ۹، اختلاف را کاهش داد. در ادامه، وانگ چوکین در گیمهای چهارم و پنجم با نتایج ۱۱ بر ۴ و ۱۱ بر ۶ پیروز شد و به فینال راه یافت.
کاپیتان تیم ملی در مرحله یکچهارم نهایی، با پیروزی تماشایی ۴ بر ۳ مقابل توموکازو هاریموتو از ژاپن، ضمن صعود به جمع چهار بازیکن برتر، مدال برنز خود را قطعی کرده بود.
نوشاد پیش از این در بازیهای آسیایی جاکارتا ۲۰۱۸ نیز مدال برنز انفرادی را به دست آورده بود؛ موفقیتی که به انتظار ۵۲ ساله تنیس روی میز ایران برای کسب مدال در بازیهای آسیایی پایان داد.
عالمیان در دوره گذشته این بازیها در هانگژو نیز دو مدال برنز در بخشهای تیمی و دوبل مردان کسب کرده بود و با برنز ناگویا، شمار مدالهای خود در بازیهای آسیایی را به چهار مدال رساند.
هدایت نوشاد عالمیان در این مسابقات برعهده جمیل لطف الله نسبی بود. علیرضا خلیلی نیا نیز سرپرستی تیمهای ملی تنیس روی میز ایران را به عهده داشت.