به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به گفته منابع خبرگزاری رویترز، خبرگزاری رسمی عربستان اعلام کرد: که شاهزاده فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان، روز دوشنبه در پی تشدید درگیری‌ها میان ریاض و انصار الله یمن، برای گفت‌و‌گو با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، وارد واشنگتن شد.

این خبرگزاری افزود: که دو طرف درباره روابط دوجانبه و همچنین تحولات کلیدی منطقه‌ای و بین المللی گفت‌و‌گو خواهند کرد.

همچنین، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در ماه جاری برای مقابله با انصار الله یمن، خواستار کمک نظامی ایالات متحده شده بود، اما واشنگتن از اجرای حملات نظامی خودداری کرد، اگر چه با ارائه پشتیبانی اطلاعاتی و اقدامات حمایتی در تعیین اهداف موافقت نموده است.