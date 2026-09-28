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مهتاب، ۶ هزار انشعاب غیرمجاز برق را امسال در مازندران شناسایی و حذف کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران با اشاره به اجرای طرح مهتاب، از شناسایی و حذف ۶ هزار و ۴۵ انشعاب غیرمجاز برق در استان خبرداد و گفت: در اجرای این طرح ۸۴۲ مورد دستکاری در قاب تجهیزات، گام مهمی در مسیر پیشگیری از اتلاف منابع برق صورت گرفت.
سید کاظم حسینی کارنامی با تشریح عملکرد ششماهه «طرح مهتاب» از ابتدای فروردین تا ابتدای مهر امسال، از دستیابی به اهداف قابلتوجه در حوزه مدیریت مصرف و هوشمندسازی شبکه خبر داد.
وی با بیان اینکه این طرح با رویکردی جهادی و مبتنی بر افزایش بهرهوری اجرا شده است افزود: صرفهجویی چشمگیر ۷۳ میلیون و ۱۶۱ هزار و ۲۶۸ کیلوواتساعت انرژی از نتایج این طرح بوده است که دستاوردی بزرگ برای شبکه توزیع استان محسوب میشود.
وی با اشاره به جزئیات این طرح گفت: تیمهای عملیاتی در «طرح مهتاب» با حضور در مناطق مختلف استان، ۹۸ هزار و ۱۷۶ مورد تست و بازرسی از لوازم اندازهگیری داشتند و موفق به نصب ۱۹ هزار و ۷۱ کنتور جدید و تعویض ۱۱ هزار و ۶۳۶ کنتور معیوب شدند. همچنین با شناسایی و حذف ۶ هزار و ۴۵ انشعاب غیرمجاز و شناسایی ۸۴۲ مورد دستکاری در قاب تجهیزات، گام مهمی در مسیر پیشگیری از اتلاف منابع برداشتیم.
مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران تأکید کرد: ساماندهی روشنایی معابر نیز بهعنوان یکی از مطالبات بهحق شهروندان، در حال پیگیری است. در این باره ۱۹ هزار و ۴۱۲ مورد روشنایی معابر و بلوارها بازبینی شده و ۱۸ هزار و ۴۸۲ چراغ در محورهای مواصلاتی، شهری و تونلها تنظیم و اصلاح شده است.
وی همچنین با اشاره به نقش مؤثر مدیریت بار تاکید کرد: در این بازه زمانی، با مدیریت بیش از ۵۰ هزار مورد بار محدودکننده خانگی و ۳۶ هزار مورد تجاری، توازن بار پایداری را در شبکه شاهد بودهایم.
حسینی ادامه داد: علاوه بر این، بررسی دقیق بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ حلقه چاه کشاورزی، ۳ هزار و ۷۴ مرکز تجاری، بیش از ۲ هزار مورد بازرسی از ادارات و بانکها و بازرسی از ۲ هزار و ۴۴۲ مکان مذهبی و مسجد، نشاندهنده گستردگی ابعاد عملیاتی «طرح مهتاب» در راستای ارائه خدمات بیوقفه به مردم شریف مازندران است.
طرح «مهتاب» به معنای طرح مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق است که با چهار محور مهم طراحی شده است. این طرح بر موضوعاتی از جمله مدیریت مصرف و کاهش مصرف، جمعآوری برقهای غیرمجاز، تعویض کنتورهای معیوب و دستکاریشده، تسریع در نصب انشعابات جدید و همچنین کنترل مضاعف فروش انرژی به مشترکان تمرکز دارد.