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مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان از صدور ۶۰ موافقت اصولی با سرمایهگذاری ۲.۸ همتی و شناسایی ۲۰ نقطه گردشگری در حاشیه رودخانه کارون خبر داد و بر ضرورت حمایت نظام بانکی برای تکمیل و بهرهبرداری از این طرحها تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما محمد جوروند در آیین نکوداشت روز جهانی جهانگردی و آغاز هفته گردشگری در هتل پارس اهواز خواستار پیگیری جدیتر برای تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی شد و افزود: فعالان گردشگری در شرایط دشوار اقتصادی با سرمایه شخصی فعالیت میکنند و بسیاری از هتلها، بومگردیها، دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان گردشگری بدون دریافت حمایت مالی، خدمات خود را ادامه میدهند.
او با اشاره به هفته گردشگری اظهار کرد: همزمان با هفته گردشگری بیش از ۷۵ برنامه در بخشهای مختلف گردشگری در استان خوزستان برگزار خواهد شد.
جوروند با قدردانی از حضور استاندار خوزستان در این آئین افزود: توجه و حمایت مدیریت ارشد استان از حوزه گردشگری، زمینهساز اقدامات جدید و توسعه ظرفیتهای این بخش خواهد بود.
او به ظرفیتهای گسترده گردشگری خوزستان اشاره کرد و گفت: این استان از نظر میراثفرهنگی، تاریخی و طبیعی دارای ظرفیتهای کمنظیری است و در طول تاریخ میزبان تمدنها و سلسلههای مختلف بوده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان ادامه داد: وجود آثار و محوطههای تاریخی متعدد در نقاط مختلف استان از جمله هندیجان، رامشیر و مناطق دیگر، نشاندهنده جایگاه ویژه خوزستان در تاریخ ایران است.
اجرای ۴۲ طرح زیرساخت گردشگری در خوزستان
او با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه زیرساختهای گردشگری اظهار کرد: در سال جاری رشد چندبرابری صدور پروانههای بهرهبرداری گردشگری نسبت به سالهای گذشته رقم خورده است.
جوروند افزود: هماکنون ۴۲ طرح زیرساخت گردشگری در استان در حال اجرا است که بخش قابل توجهی از آنها در کنار رودخانهها و با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای آبی استان تعریف شدهاند.
او با اشاره به برنامه توسعه گردشگری در حاشیه رودخانه کارون گفت: باتوجه به تإکیدهای انجامشده و مطالعات صورتگرفته، ۲۰ نقطه به عنوان نقاط گردشگری در حاشیه کارون شناسایی شده و تاکنون حدود ۱۰ مجوز بینام برای اجرای طرحهای گردشگری در این مناطق صادر شده است.
صدور ۶۰ موافقت اصولی گردشگری با سرمایهگذاری ۲.۸ همتی در خوزستان / توسعه گردشگری استان نیازمند همراهی مؤثر نظام بانکی است
پیگیری توسعه همکاریهای گردشگری با عراق
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان با اشاره به سفر انجامشده به کشور عراق برای توسعه تعاملات گردشگری اظهار کرد: در این سفر تصمیمات خوبی گرفته شد که ممکن است زمینه فعالتر شدن حوزه گردشگری و میزبانی خوزستان از گردشگران خارجی را فراهم کند.
او با تأکید بر ضرورت ساماندهی ورود گردشگران خارجی افزود: نبود دفاتر خدمات گردشگری در پایانههای مرزی باعث شده برخی افراد غیرمتخصص و دلالان در این حوزه فعالیت کنند که این موضوع در شأن استان و نظام جمهوری اسلامی نیست.
جوروند گفت: استقرار دفاتر خدمات گردشگری در مرزها میتواند موجب هدایت بهتر گردشگران، ارائه خدمات مناسبتر و افزایش رضایتمندی مسافران خارجی شود.
لزوم ساماندهی گردشگری سلامت
او با اشاره به ظرفیت گردشگری سلامت در خوزستان اظهار کرد: باید نظارت بیشتری بر مبالغ دریافتشده از گردشگران سلامت خارجی انجام شود، چراکه هزینههای بالا موجب شده بخشی از گردشگران کشورهای عربی به سمت مقاصدی مانند ترکیه و هند هدایت شوند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان افزود: با برنامهریزی مناسب میتوان ظرفیت گردشگری سلامت را در استان توسعه داد و سهم بیشتری از این بازار را به خوزستان اختصاص داد.
صدور ۶۰ موافقت اصولی با سرمایهگذاری ۲.۸ همت
او با اشاره به استقبال بخش خصوصی از سرمایهگذاری در حوزه گردشگری گفت: در نیمه نخست امسال ۶۰ موافقت اصولی برای اجرای طرحهای گردشگری در استان صادر شده که حجم سرمایهگذاری آنها حدود ۲.۸ همت است.
جوروند ادامه داد: این موضوع نشان میدهد بخش خصوصی با جدیت وارد عرصه گردشگری شده، اما برای تکمیل و بهرهبرداری از این طرحها نیازمند حمایت بیشتر نظام بانکی هستیم.
او با اشاره به مشکلات تأمین مالی طرحهای گردشگری گفت: تاکنون ۲۴ طرح گردشگری با اعتبار ۸۸۲ میلیارد تومان به بانکها معرفی شده، اما میزان تسهیلات پرداختشده فقط ۲۱ میلیارد تومان بوده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان با قدردانی از فعالان حوزه گردشگری، معاونت گردشگری و مجموعه کارکنان این ادارهکل اظهار امیدواری کرد: با حمایت مدیریت ارشد استان و همراهی همه دستگاهها، گامهای مؤثرتری برای توسعه گردشگری خوزستان برداشته شود.
آیین نکوداشت روزجهانی و آغاز هفته گردشگری شامگاه پنجم مهرماه ۱۴۰۵ باحضور سیدمحمدرضا موالیزاده استاندار خوزستان و جمعی از مسئولان استانی، فعالان صنعت گردشگری و شهروندان در اهواز برگزار شد.
هفته گردشگری از پنجم تا یازدهم مهرماه در تقویمنامگذاری شده است.