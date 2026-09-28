حفاظت از میراث فرهنگی در جنگ

مرمت واحیای بخشی از میراث فرهنگی کشور که در دفاع مقدس آسیب دیده بود به همت کارشناسان میراث فرهنگی انجام شد، مرمت اضطراری میراث فرهنگی هم که در جنگ تحمیلی اخیر مورد هجوم دشمن قرار گرفته بود به پایان رسیده است.