فردی که با برداشت غیرمجاز از حساب شهروندان و انتقال به حساب طلافروشان، سکه خریداری کرده بود در لارستان دستگیر شد.

ه گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، جانشین فرمانده انتظامی لارستان گفت: در پی مراجعه و اعلام شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی آنان، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا این شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ مهدی امیدوار افزود: در بررسی‌های تخصصی مشخص شد متهم با استفاده از روش‌های کلاهبرداری اینترنتی و ارسال لینک‌های جعلی، قربانیان را فریب داده و پس از دستیابی به اطلاعات بانکی آنان، اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب مالباختگان کرده است.

وی بیان کرد: تحقیقات کارشناسان پلیس فتا نشان داد متهم پس از برداشت وجوه، مبالغ حاصل از اقدامات مجرمانه را به حساب برخی طلافروشان واریز کرده و در ازای وجه‌های واریز شده، اقدام به خرید و دریافت پنج سکه کرده است.

جانشین فرمانده انتظامی لارستان افزود: کارشناسان پلیس فتا موفق شدند هویت و محل حضور متهم را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی وی را در شیراز دستگیر کنند.

لارستان در جنوب فارس و در فاصله ۳۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.