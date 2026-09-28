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فردی که با برداشت غیرمجاز از حساب شهروندان و انتقال به حساب طلافروشان، سکه خریداری کرده بود در لارستان دستگیر شد.
ه گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، جانشین فرمانده انتظامی لارستان گفت: در پی مراجعه و اعلام شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر برداشت غیرمجاز از حسابهای بانکی آنان، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا این شهرستان قرار گرفت.
سرهنگ مهدی امیدوار افزود: در بررسیهای تخصصی مشخص شد متهم با استفاده از روشهای کلاهبرداری اینترنتی و ارسال لینکهای جعلی، قربانیان را فریب داده و پس از دستیابی به اطلاعات بانکی آنان، اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب مالباختگان کرده است.
وی بیان کرد: تحقیقات کارشناسان پلیس فتا نشان داد متهم پس از برداشت وجوه، مبالغ حاصل از اقدامات مجرمانه را به حساب برخی طلافروشان واریز کرده و در ازای وجههای واریز شده، اقدام به خرید و دریافت پنج سکه کرده است.
جانشین فرمانده انتظامی لارستان افزود: کارشناسان پلیس فتا موفق شدند هویت و محل حضور متهم را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی وی را در شیراز دستگیر کنند.
لارستان در جنوب فارس و در فاصله ۳۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.