به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کاپیتان تیم ملی تنیس روی میز ایران در مرحله نیمه نهایی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا؛ مقابل نفر نخست جهان، نتیجه را واگذار کرد و با نشان برنز به کار خود در این دوره از بازی‌ها پایان داد.

مرحله نیمه نهایی رقابت‌های انفرادی تنیس روی میز بیستمین دوره بازی‌های آسیایی امروز (دوشنبه ۶ مهر) در سالن اسکای تویوتا شهر ناگویا برگزار شد و طی آن نوشاد عالمیان برابر «وانگ چو کین» از چین که نفر اول رنکینگ جهان است به میدان رفت و ۴ بر یک تن به شکست داد.

در ست اول این دیدار حریف چینی که از حمایت تماشاگران پرتعداد حاضر در سالن برخوردار بود از همان ابتدا اختلافش را حفظ کرد و توانست ۱۱ بر ۴ به پیروزی برسد، اما در گیم دوم این نوشاد عالمیان بود که تا امتیاز ۵ از حریف پیش افتاد و شرایط خوبی داشت، اما نفر شماره یک جهان به بازی برگشت و با جلو افتادن از کاپیتان تیم ملی ایران توانست این گیم را هم ۱۱ بر ۷ پیروز شود.

در ست سوم ملی پوش کشورمان نمایش بهتری داشت و در رقابتی نزدیک توانست این گیم را ۱۱ بر ۹ به سود خود خاتمه دهد، اما در ست چهارم این نفر اول رنکینگ فدراسیون جهانی بود که کم نقص بازی کرد و توانست ۱۱ بر ۴ پیروز شود. در گیم پنجم هم حریف چینی نمایش بهتری داشت و با وجود عملکرد مطلوب عالمیان، اما در نهایت حریف ۱۱ بر ۶ عالمیان را شکست داد و با پیروزی ۴ بر یک فینالیست شد.

مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک، رضا شجیع رئیس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی، حمید عزیزی رئیس فدراسیون گلف و عضو هیات اجرایی و محمدرضا عابدی محزون مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت بر ورزش قهرمانی وزارت ورزش با حضور در سالن این مسابقه را از نزدیک تماشا کردند.

تیم ملی تنیس روی میز ایران در دو بخش مردان و زنان با ترکیب نوشاد و نیما عالمیان (مازندران)، بنیامین فرجی، آرین غفاری، محمدحسنع حبیبی، مهشید اشتری و ستایش ایلوخانی با هدایت جمیل لطف الله نسبی و سیما لیموچی و سرپرستی علیرضا خلیلی نیا در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی حضور داشت و با تک مدال برنز نوشاد عالمیان به کار خود پایان داد.