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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پلدختر از ظرفیت قابل توجه این شهرستان در حوزه پرورش ماهیان خاویاری خبر داد و گفت: یک واحد فعال در این زمینه سالانه حدود ۲۵ تن خاویار و ۶۰۰ تن گوشت ماهیان خاویاری تولید میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،احمدرضا ساتیاروند اظهار کرد: حوزه شیلات و بهویژه ماهیان خاویاری یکی از ظرفیتهایی است که در شهرستان پلدختر زیرساختهای مناسبی برای توسعه آن ایجاد شده است.
وی افزود: زیرساختهای مربوط به پرورش ماهیان خاویاری در شهرستان به مرحلهای رسیده که امکان واگذاری و ورود سرمایهگذاران به این بخش وجود دارد.
مدیر جهاد کشاورزی پلدختر ادامه داد: در حال حاضر یک واحد فعال ماهیان خاویاری در شهرستان وجود دارد که در حوزه تولید خاویار و گوشت ماهیان خاویاری فعالیت میکند.
ساتیاروند گفت: این واحد سالانه حدود ۲۵ تن خاویار تولید میکند و ظرفیت تولید گوشت ماهیان خاویاری آن نیز حدود ۶۰۰ تن در سال است.
وی ظرفیتهای آبی منطقه را یکی از زمینههای مناسب برای توسعه این فعالیت دانست و افزود: وجود ظرفیتهای رودخانههای کشکان و سیمره در لرستان و شهرستان پلدختر، زمینه مناسبی برای توسعه فعالیتهای مرتبط با شیلات ایجاد کرده است.
مدیر جهاد کشاورزی پلدختر تأکید کرد: با توجه به پراکندگی اراضی و شرایط خاص شهرستان، آمادگی زیرساختها پیش از وقوع بارندگی میتواند نقش مهمی در جلوگیری از خسارت به محصولات کشاورزی و تسهیل عملیات کاشت و برداشت داشته باشد.