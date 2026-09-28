به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،احمدرضا ساتیاروند اظهار کرد: حوزه شیلات و به‌ویژه ماهیان خاویاری یکی از ظرفیت‌هایی است که در شهرستان پلدختر زیرساخت‌های مناسبی برای توسعه آن ایجاد شده است.

وی افزود: زیرساخت‌های مربوط به پرورش ماهیان خاویاری در شهرستان به مرحله‌ای رسیده که امکان واگذاری و ورود سرمایه‌گذاران به این بخش وجود دارد.

مدیر جهاد کشاورزی پلدختر ادامه داد: در حال حاضر یک واحد فعال ماهیان خاویاری در شهرستان وجود دارد که در حوزه تولید خاویار و گوشت ماهیان خاویاری فعالیت می‌کند.

ساتیاروند گفت: این واحد سالانه حدود ۲۵ تن خاویار تولید می‌کند و ظرفیت تولید گوشت ماهیان خاویاری آن نیز حدود ۶۰۰ تن در سال است.

وی ظرفیت‌های آبی منطقه را یکی از زمینه‌های مناسب برای توسعه این فعالیت دانست و افزود: وجود ظرفیت‌های رودخانه‌های کشکان و سیمره در لرستان و شهرستان پلدختر، زمینه مناسبی برای توسعه فعالیت‌های مرتبط با شیلات ایجاد کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی پلدختر تأکید کرد: با توجه به پراکندگی اراضی و شرایط خاص شهرستان، آمادگی زیرساخت‌ها پیش از وقوع بارندگی می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از خسارت به محصولات کشاورزی و تسهیل عملیات کاشت و برداشت داشته باشد.