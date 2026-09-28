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مدیرعامل شرکت آب منطقهای سیستان و بلوچستان از تداوم عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه سیستان، کانالها، انهار و سرشاخههای آبی منطقه با وجود وزش باد شدید و طوفان ۱۱۵ کیلومتری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، محمدامین بارانی گفت: عملیات لایروبی و ساماندهی بخشهایی از کانالها، رودخانهها، انهار و سرشاخههای آبی منطقه سیستان با هدف افزایش ظرفیت آبگیری چاهنیمهها، کنترل و مهار جریانهای سیلابی و انتقال و توزیع آب به اراضی پاییندست برای بهبود و توسعه کشاورزی در محدوده طرح، با جدیت در حال اجراست.
وی افزود: تاکنون بیش از ۶۶ هزار و ۵۵۰ مترمکعب خاک از مسیر ۱۳ کیلومتری رودخانه سیستان در محدوده شهرستان زهک برداشت شده، یکی از اهداف اجرای این عملیات، فراهم کردن شرایط مناسب برای افزایش آبگیری سهم جمهوری اسلامی ایران از رودخانه هیرمند است و در همین راستا عملیات لایروبی در محدوده شهرستان زهک در حال انجام است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای سیستان و بلوچستان ادامه داد: در این عملیات با بهکارگیری ۲ دستگاه بولدوزر، ۲ دستگاه بیل مکانیکی و یک دستگاه لودر، تاکنون بیش از ۶۶ هزار و ۵۵۰ مترمکعب خاکبرداری انجام شده است.
بارانی گفت: عملیات اجرایی در مسیر ۱۳ کیلومتری رودخانه سیستان و در محدودهای به طول یکهزار و ۲۲۰ متر، عرض ۵۰ متر و عمق ۱.۲ متر انجام شده و روند لایروبی و ساماندهی این مسیر همچنان ادامه دارد.