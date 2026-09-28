معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: تولید ۸۷ هزار و ۴۲۲ تن گوشت مرغ در واحد‌های صنعتی طیور استان در نیمه نخست امسال، توانمندی تولیدکنندگان را در تداوم عرضه پروتئین و پاسخ‌گویی به نیاز بازار نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، علی فلاحی، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، با اشاره به این میزان تولید گفت: این مقدار تولید، بخش قابل‌توجهی از نیاز مصرفی استان و بازار‌های پیرامونی را تأمین کرده است.

او با بیان اینکه صنعت طیور فارس از بخش‌های مهم اقتصاد کشاورزی و تأمین امنیت غذایی در منطقه است، تصریح کرد: فعالیت مستمر واحد‌های مرغداری با رعایت استاندارد‌های فنی و بهداشتی، ظرفیت استان را برای ایفای نقش در زنجیره تأمین ملی تقویت کرده است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس افزود: به‌کارگیری دانش روز دامپروری، استفاده از نژاد‌های سازگار با اقلیم و مدیریت ضریب تبدیل خوراک، به افزایش بهره‌وری و مدیریت هزینه‌های تولید کمک می‌کند.

او با اشاره به برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: این سازمان با هدف تقویت زنجیره‌های ارزش، فرآوری و توزیع فعالیت می‌کند و حمایت از تشکل‌های تخصصی و تسهیل دسترسی مرغداران به نهاده‌های باکیفیت را در اولویت قرار داده است.

فلاحی در پایان افزود: برنامه‌های نیمه دوم سال بر حفظ ثبات بازار و ارتقای کمی و کیفی محصولات تمرکز دارد. این برنامه‌ها با هدف پشتیبانی از اشتغال پایدار، تقویت امنیت غذایی و تداوم توازن در عرضه محصولات پروتئینی دنبال می‌شود.