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بر اساس جدیدترین نتایج نظام رتبهبندی موضوعی شانگهای (GRAS) در سال ۲۰۲۶، دانشگاه تهران با حضور در ۲۱ رشته تخصصی، یکی از پرحضورترین و برترین دانشگاههای ایران در این حوزه موضوعی رتبهبندی جهانی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دانشگاه تهران در حوزههای علوم پایه، علوم زیستی و مهندسی رتبههای شاخصی را کسب کرده و در رشته «منابع آب» به رتبه ۴۹ جهان دست یافته است.
نظام رتبهبندی موضوعی شانگهای ۲۰۲۶ نتایج خود را منتشر کرد و دانشگاه تهران بار دیگر جایگاه خود را به عنوان یکی از قطبهای علمی کشور تثبیت نمود.
بر اساس این گزارش، دانشگاه تهران در رشتههای مختلفی از جمله جغرافیا، علوم کشاورزی، مهندسی و علوم پایه حضور دارد.
جزئیات رتبههای دانشگاه تهران در رتبهبندی شانگهای ۲۰۲۶:
در حوزه مهندسی، دانشگاه تهران در رشته منابع آب با کسب رتبه ۴۹، در جمع ۵۰ دانشگاه برتر جهان قرار گرفته است.
همچنین در رشته مهندسی معدن رتبه ۷۶-۱۰۰، در مهندسی متالورژی رتبه ۱۰۱-۱۵۰ و در رشتههای مهندسی عمران و علوم و فناوری ابزار آلات رتبه ۱۰۱-۱۵۰ را کسب کرده است. در رشته سنجش از دور نیز رتبه ۱۵۱-۲۰۰ به این دانشگاه تعلق گرفته است.
دانشگاه تهران در حوزه علوم طبیعی در رشته جغرافیا موفق به کسب رتبه ۱۵۱-۲۰۰ جهان شده است.
در حوزه علوم زیستی نیز این دانشگاه در رشته علوم کشاورزی رتبه ۱۵۱-۲۰۰ و در علوم دامپزشکی رتبه ۲۰۱-۳۰۰ را به خود اختصاص داده است.
همچنین دانشگاه تهران در رشتههای اتوماسیون و کنترل، مهندسی شیمی، علوم و مهندسی انرژی، علوم و مهندسی محیط زیست، علوم و فناوری غذایی و هوش مصنوعی در بازه رتبهای ۲۰۱-۳۰۰ قرار گرفته است. در رشتههای مهندسی مکانیک و زیست فناوری رتبه ۳۰۱-۴۰۰ و در رشتههای مهندسی برق و الکترونیک، مهندسی و علوم کامپیوتر و مهندسی و علم مواد رتبه ۴۰۱-۵۰۰ حاصل شده است.
حضور دانشگاه تهران در رشته منابع آب با رتبه ۴۹ و همچنین قرار گرفتن در بازههای ۷۶-۱۰۰ در مهندسی معدن و ۱۰۱-۱۵۰ در مهندسی متالورژی، نشاندهنده توانمندی بالای این دانشگاه در رشتههای مهندسی و فناوریهای نوین است.
همچنین حضور این دانشگاه در رشتههای علوم پزشکی، کشاورزی و جغرافیا، تنوع علمی بالای این دانشگاه را به نمایش میگذارد.