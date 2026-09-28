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برداشت لیموشیرین از حدود هزار هکتار از باغهای مرکبات بخش توکهور و هشتبندی شهرستان میناب آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رئیس مرکز جهاد کشاورزی توکهور و هشتبندی پیشبینی کرد بهطور میانگین از هر هکتار حدود ۳۰ تن محصول برداشت شود که در مقایسه با پارسال تفاوتی ندارد.
اسحاق جعفری افزود: محصولات برداشتشده علاوه بر تأمین نیاز بازار هرمزگان، به استانهای اصفهان، تهران، قم، مشهد و تبریز فرستاده میشود.
وی گفت: سطح زیرکشت مرکبات در این منطقه حدود ۵ هزار هکتار است که حدود هزار هکتار آن لیمو شیرین است.
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جعفری با اشاره به ظرفیت بالای منطقه در تولید محصولات باغی، بر اهمیت توسعه و حمایت از باغداران و رونق بازار محصولات مرکبات تأکید کرد.