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اعتبارات طرحهای عمرانی استان ایلام در پیوست قانون بودجه، با افزایشی چشمگیر نسبت به سال گذشته، روند اجرای طرحهای اولویتدار و نیمهتمام استان را شتاب میبخشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ بر اساس اعلام سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ایلام، این اعتبارات از هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است.
همچنین در سال مالی ۱۴۰۵، تعیین تکلیف بیش از ۱۰۰ طرح از مجموع ۲۱۴ طرح نیمهتمام استان هدفگذاری شده است.
«روح الله نورمحمدی» با اشاره به محورهای برنامه توسعهای استان گفت: تمرکز بر طرحهای اثرگذار در حوزههای آب، راه و زیرساخت و تسریع در تکمیل طرحهای نیمهتمام، در دستور کار قرار دارد.
این افزایش چشمگیر اعتبارات، گامی مهم در جهت تکمیل زیرساختها و پیشرفت طرحهای عمرانی استان ایلام به شمار میرود.