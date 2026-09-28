بیش از ۱۵ هزار نفر از جمعیت شهرستان خرمشهر را سالمندان تشکیل می‌دهند و لازم است نگرش جامعه درباره دوران سالمندی و توجه به سالمندان به‌عنوان سرمایه‌های ارزشمند اجتماعی تغییر کند.

تاکید بر توجه به سالمندان، جمعیتی ۱۵ هزار نفری در خرمشهر، به عنوان سرمایه های ارزشمند

تاکید بر توجه به سالمندان، جمعیتی ۱۵ هزار نفری در خرمشهر، به عنوان سرمایه های ارزشمند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس مرکز بهداشت خرمشهر، با اشاره به هفته ملی سالمند (۴ الی ۱۰ مهرماه)، گفت: بیش از ۱۵ هزار نفر از جمعیت شهرستان را سالمندان تشکیل می‌دهند و لازم است نگرش جامعه درباره دوران سالمندی و توجه به سالمندان به‌عنوان سرمایه‌های ارزشمند اجتماعی تغییر کند.

خالد عیایشه، با بیان اینکه این تعداد، بیش از ۷ درصد از جمعیت شهرستان خرمشهر را شامل می‌شود، اظهار داشت: تغییر نگرش درباره دوره سالمندی در جوامع امروزی، به‌ویژه در ایران که در مسیر سالمندی جمعیت قرار دارد، نیازمند بازنگری و توجه جدی است. در این میان، مهم‌ترین تغییر نگرش، توجه به سالمندی به‌عنوان یک فرصت و سرمایه ارزشمند است، نه تهدید یا هزینه.

وی افزود: با بهبود وضعیت سلامت در حوزه بهداشت و درمان، برنامه‌های پیشگیری و کنترل عوامل خطر، ارائه آموزش‌های سلامت‌محور، کنترل عوامل خطر قابل مداخله و همچنین شناسایی و درمان به‌موقع بیماری‌ها، سن امید به زندگی به حدود ۷۰ سال ارتقاء یافته است، موضوعی که بیانگر افزایش طول عمر و فرصت حضور بیشتر سالمندان در کنار خانواده و جامعه است.

رئیس مرکز بهداشت خرمشهر با اشاره به خدمات ارائه‌شده در مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان گفت: همه سالمندان ۶۰ سال و بالاتر می‌توانند برای بهره‌مندی از خدمات بهداشتی، از جمله خطرسنجی بیماری‌های غیرواگیر، غربالگری سلامت روان و بررسی مشکلات تعادلی دوران سالمندی، به نزدیک‌ترین واحد بهداشتی محل سکونت خود مراجعه کنند.

عیایشه همچنین با تأکید بر نقش خانواده‌ها در حمایت از سالمندان افزود: گاهی محدودیت‌های جسمی و کاهش توانایی حرکتی، موجب می‌شود سالمندان امکان مراجعه مستقل به مراکز سلامت را نداشته باشند؛ بنابراین از خانواده‌ها انتظار می‌رود با همراهی و حمایت از سالمندان، زمینه دسترسی آنان به خدمات سلامت را فراهم کنند.