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بیش از ۱۵ هزار نفر از جمعیت شهرستان خرمشهر را سالمندان تشکیل میدهند و لازم است نگرش جامعه درباره دوران سالمندی و توجه به سالمندان بهعنوان سرمایههای ارزشمند اجتماعی تغییر کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس مرکز بهداشت خرمشهر، با اشاره به هفته ملی سالمند (۴ الی ۱۰ مهرماه)، گفت: بیش از ۱۵ هزار نفر از جمعیت شهرستان را سالمندان تشکیل میدهند و لازم است نگرش جامعه درباره دوران سالمندی و توجه به سالمندان بهعنوان سرمایههای ارزشمند اجتماعی تغییر کند.
خالد عیایشه، با بیان اینکه این تعداد، بیش از ۷ درصد از جمعیت شهرستان خرمشهر را شامل میشود، اظهار داشت: تغییر نگرش درباره دوره سالمندی در جوامع امروزی، بهویژه در ایران که در مسیر سالمندی جمعیت قرار دارد، نیازمند بازنگری و توجه جدی است. در این میان، مهمترین تغییر نگرش، توجه به سالمندی بهعنوان یک فرصت و سرمایه ارزشمند است، نه تهدید یا هزینه.
وی افزود: با بهبود وضعیت سلامت در حوزه بهداشت و درمان، برنامههای پیشگیری و کنترل عوامل خطر، ارائه آموزشهای سلامتمحور، کنترل عوامل خطر قابل مداخله و همچنین شناسایی و درمان بهموقع بیماریها، سن امید به زندگی به حدود ۷۰ سال ارتقاء یافته است، موضوعی که بیانگر افزایش طول عمر و فرصت حضور بیشتر سالمندان در کنار خانواده و جامعه است.
رئیس مرکز بهداشت خرمشهر با اشاره به خدمات ارائهشده در مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان گفت: همه سالمندان ۶۰ سال و بالاتر میتوانند برای بهرهمندی از خدمات بهداشتی، از جمله خطرسنجی بیماریهای غیرواگیر، غربالگری سلامت روان و بررسی مشکلات تعادلی دوران سالمندی، به نزدیکترین واحد بهداشتی محل سکونت خود مراجعه کنند.
عیایشه همچنین با تأکید بر نقش خانوادهها در حمایت از سالمندان افزود: گاهی محدودیتهای جسمی و کاهش توانایی حرکتی، موجب میشود سالمندان امکان مراجعه مستقل به مراکز سلامت را نداشته باشند؛ بنابراین از خانوادهها انتظار میرود با همراهی و حمایت از سالمندان، زمینه دسترسی آنان به خدمات سلامت را فراهم کنند.