رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان، گفت: سرشماری عمومی نفوس و مسکن، نهمین سرشماری عمومی کشور محسوب می‌شود و برای نخستین‌بار، بخش عمده فرآیند آن بر پایه داده‌های ثبتی و سامانه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ احمد خداوردی،گفت:در سرشماری‌های گذشته، بخش قابل توجهی از اطلاعات از طریق مراجعه میدانی جمع‌آوری می‌شد، اما در سال ۱۳۹۵ نخستین تجربه روش ترکیبی شکل گرفت و در سرشماری سال ۱۴۰۵، حدود ۸۵ درصد اطلاعات بر مبنای داده‌های ثبتی و حدود ۵ تا ۱۰ درصد نیز از طریق عملیات میدانی تکمیل خواهد شد.

وی با اشاره به مراحل اجرای این طرح گفت: در ماه‌های گذشته، اطلاعات دستگاه‌های مختلف از جمله ثبت احوال، وزارت راه و شهرسازی، آموزش و پرورش و وزارت علوم مورد بررسی و تطبیق قرار گرفته و خلأ‌های اطلاعاتی شناسایی شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان، ادامه داد: در مرحله بعد، برای خانوار‌هایی که اطلاعات آنها نیاز به تکمیل دارد، پیامک هدفمند ارسال خواهد شد و سرپرستان خانوار می‌توانند از طریق «دولت من» اطلاعات محل سکونت و برخی مشخصات خانوار را تکمیل کنند.

به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، مرحله نهایی تلفیق اطلاعات اینترنتی و داده‌های ثبتی در هفته پایانی مهرماه انجام خواهد شد و از یکم تا سی‌ام آبان‌ماه نیز عملیات میدانی هدفمند برای تکمیل خلأ‌های اطلاعاتی و انجام راستی‌آزمایی نمونه‌ای صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به برآورد‌های جمعیتی شهرستان زنجان گفت: برای سال ۱۴۰۵، تعداد ۱۸۸ هزار و ۱۳۸ خانوار برای شهرستان زنجان پیش‌بینی شده است که حدود ۵۰.۵ درصد از خانوار‌های استان را شامل می‌شود. همچنین در شهرستان زنجان ۵۱۱ حوزه آماری شامل ۴۱۵ حوزه شهری و ۹۶ حوزه روستایی در نظر گرفته شده است.

خداوردی افزود: شهرستان زنجان دارای ۳ شهر، ۳۱۰ آبادی و یک‌هزار و ۴۰۱ نقطه فرعی است و برای اجرای فرآیند سرشماری، تأمین نیروی انسانی، خودرو، تجهیزات اداری و ارتباطی و هماهنگی میان دستگاه‌ها ضروری است.

وی بر استفاده از ظرفیت نیرو‌های بومی برای اجرای عملیات سرشماری تأکید کرد و گفت: پس از ثبت‌نام نیروها، تیم‌های تخصصی نسبت به مصاحبه و انتخاب عوامل اجرایی اقدام خواهند کرد و آموزش نیرو‌های انتخاب‌شده باید به‌گونه‌ای انجام شود که عوامل اجرایی تا یکم آبان‌ماه آماده فعالیت باشند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همچنین از دستگاه‌های اجرایی خواست در اطلاع‌رسانی عمومی، تأمین خودرو و تجهیزات و معرفی نماینده برای همکاری با ستاد سرشماری مشارکت کنند و گفت: هماهنگی با بخشداران، دهیاران و شورا‌های اسلامی روستا‌ها برای جلب مشارکت کامل مردم اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی همچنین بر ضرورت تکمیل اطلاعات محل سکونت در «سامانه اسکان و املاک» تأکید کرد و آن را در تکمیل داده‌های ثبتی و برنامه‌ریزی‌های مرتبط با حوزه مسکن مؤثر دانست.