به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رضایی مدیر کل انتقال خون استان در حاشیه این اقدام خیرخواهانه با اشاره به اینکه پایگا‌های انتقال خون استان پاسخگوی ۱۰۰ درصدی خون مورد نیاز بیمارستان‌های استان است گفت: مردم می‌توانند با حضور در این پایگا‌ها در امر خون دهی به بیماران نیازمند کمک کنند.

خبر دیگر اینکه جمعی ازآتش نشانان استان با حضور در دفتر نماینده ولی فقیه استان با آیت الله حسینی دیدار کردند.

آیت الله حسینی در این دیدار از تلاش و نقش مهم و حیاتی جان برکفان میدان حوادث یعنی آتش نشانان قدردانی کرد.