در ادامه برنامه‌های اجرایی دانشگاه فردوسی مشهد با دانشگاه‌های روسیه، ۶ دانشجوی نخبه دانشگاه فردوسی مشهد از رشته‌های حقوق، اقتصاد، روابط بین‌الملل و حقوق بین‌الملل به مرحله نهایی المپیاد بین‌المللی روسیه راه یافتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در ادامه برنامه‌های اجرایی دانشگاه فردوسی مشهد با دانشگاه‌های روسیه، ۶ دانشجوی نخبه دانشگاه فردوسی مشهد از رشته‌های حقوق، اقتصاد، روابط بین‌الملل و حقوق بین‌الملل به مرحله نهایی المپیاد بین‌المللی روسیه راه یافتند.

این المپیاد از سال ۲۰۲۱ به‌صورت سالانه و بین‌رشته‌ای در حوزه‌های اقتصاد، حقوق، امنیت اطلاعات و روابط بین‌الملل برگزار می‌شود و در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۰ هزار دانشجو از بیش از ۵۰ کشور در مراحل مقدماتی آن شرکت کردند.

‌راه‌یابی ۶ دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد به مرحله نهایی المپیاد، نشان‌دهنده توانمندی علمی و تخصصی و ظرفیت بین‌المللی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد است.