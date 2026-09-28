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در ادامه برنامههای اجرایی دانشگاه فردوسی مشهد با دانشگاههای روسیه، ۶ دانشجوی نخبه دانشگاه فردوسی مشهد از رشتههای حقوق، اقتصاد، روابط بینالملل و حقوق بینالملل به مرحله نهایی المپیاد بینالمللی روسیه راه یافتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در ادامه برنامههای اجرایی دانشگاه فردوسی مشهد با دانشگاههای روسیه، ۶ دانشجوی نخبه دانشگاه فردوسی مشهد از رشتههای حقوق، اقتصاد، روابط بینالملل و حقوق بینالملل به مرحله نهایی المپیاد بینالمللی روسیه راه یافتند.
این المپیاد از سال ۲۰۲۱ بهصورت سالانه و بینرشتهای در حوزههای اقتصاد، حقوق، امنیت اطلاعات و روابط بینالملل برگزار میشود و در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۰ هزار دانشجو از بیش از ۵۰ کشور در مراحل مقدماتی آن شرکت کردند.
راهیابی ۶ دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد به مرحله نهایی المپیاد، نشاندهنده توانمندی علمی و تخصصی و ظرفیت بینالمللی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد است.