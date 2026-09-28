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پیوند سلولهای بنیادی که به عنوان پیوند مغز استخوان یا پیوند سلولهای بنیادی خونساز HSCT نیز شناخته میشود، روشی است که جایگزین سلولهای بنیادی آسیب دیده یا تخریب شده در مغز استخوان میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سلولهای بنیادی مواد خام بدن هستند. سلولهایی که تمام سلولهای دیگر با عملکردهای تخصصی از آنها تولید میشوند. این میتواند از سلولهای ماهیچهای تا سلولهای مغزی را شامل شود. سلولهای بنیادی تحت شرایط مناسب در بدن یا آزمایشگاه، تقسیم میشوند و سلول های بیشتری تشکیل میدهند.
پیوند سلولهای بنیادی یک روش پزشکی پیشرفته برای درمان بیماریهای مختلف از جمله بیماریهای خونی ، سرطان است که در این گزارش مشاهده میکنید.
خبرنگار: فاطمه فرامرزی