­هم‌زمان با هفته گردشگری، توجه به زوایای مغفول‌مانده این صنعت پراهمیت بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما «گردشگری کودک» نه‌تنها یک تفریح ساده، بلکه بستر پرورشی هویت، خلاقیت و مهارت‌های اجتماعی نسل آینده است. کودکان در سفر صرفاً بیننده نیستند، بلکه با حواس پنج‌گانه خود جهان اطراف، میراث فرهنگی و زیست‌بوم را کشف می‌کنند.

با این حال، صنعت گردشگری کشور همچنان رویکردی بزرگسال‌محور دارد و نیازمند تحولی جدی در حوزه کودکان است. برای تحقق این هدف و توسعه عملیاتی گردشگری کودک در ایران، اجرای راهکار‌های زیر مفید خواهد بود:

آموزش و صدور گواهی تخصصی «تورلیدر کودک»: تربیت راهنمایانی که با روان‌شناسی رشد و فنون قصه‌گویی برای کودکان آشنا باشند.

مناسب‌سازی موزه‌ها و سایت‌های تاریخی: تعبیه مسیر‌های تعاملی، لمسی و برنامه‌های کارگاهی دستی متناسب با سنین پایین.

طراحی تور‌های تجربه محور و بومی: کارگاه‌های پخت نان سنتی، سفال‌گری و شناخت محیط‌زیست به‌جای بازدید‌های صرفاً دیداری.

استانداردسازی زیرساخت‌های اقامتی: الزام هتل‌ها و اقامتگاه‌های بوم‌گردی به ایجاد فضا‌های بازی ایمن و ارائه منوی غذایی کودک.

توسعه نشان استاندارد «دوستدار کودک»: اعطای تسهیلات و امتیاز ویژه به فعالان بخش خصوصی که خدمات تخصصی خانواده ارائه می‌دهند.

همکاری وزارت میراث فرهنگی و آموزش‌وپرورش

در هفته گردشگری، صحبت از صنعتی است که می‌تواند ساختار تربیتی و اقتصادی جامعه را متحول کند؛ در این میان، به «گردشگری کودک» انطور که باید بهش نپرداخته شده.

سفر برای کودکان تنها تفریح و بازی نیست، بلکه کلاس درسی زنده برای تقویت هوش اجتماعی، استقلال، دوستی با طبیعت و شناخت هویت فرهنگی است. وقتی کودکی سفالگری در میبد یا کیهان‌شناسی در کویر را از نزدیک لمس می‌کند، آموزش از حالت انتزاعی خارج شده و به تجربیه‌ای زیسته و ماندگار تبدیل می‌شود.

برای توسعه این حوزه نیازمند تغییر نگاه از «کودک به عنوان همراه» به «کودک به عنوان گردشگر مستقل» است.

برای تحقق پایدار گردشگری کودک در کشور، اجرای راهکار‌های زیر ضروری است:

طراحی برنامه‌های سفر درون‌مدرسه‌ای و خانوادگی: برگزاری تور‌های تخصصی «سفر-یادگیری» با محتوای بوم‌شناسی، آرکیولوژی (باستان‌شناسی کودک) و مشاغل.

اعطای گواهینامه «دوستدار کودک» به تأسیسات گردشگری: استانداردسازی هتل‌ها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و رستوران‌ها از نظر ایمنی، فضا‌های بازی و منوی ویژه.

تربیت راهنمایان تخصصی (راهنمای کودک): آموزش لیدر‌هایی مسلط به فنون قصه‌گویی، بازی‌سازی و ارتباط با نسل جدید.

مناسب‌سازی موزه‌ها و سایت‌های تاریخی: ایجاد بخش‌های تعاملی و لمسی برای کودکان جهت درک بهتر تاریخ و هنر.

لزوم همکاری میان وزارت میراث فرهنگی و وزارت آموزش و پرورش

همکاری میان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزارت آموزش و پرورش، نقطه‌ی تلاقی دو رکن بنیادین کشور است: «هویت و تاریخ» از یک سو، و «تربیت و آموزش نسل آینده» از سوی دیگر.

نهادینه‌سازی هویت ملی و پاسداری از میراث فرهنگی: یادگیری مفاهیم تاریخی و فرهنگی در کلاس‌های درس بیشتر انتزاعی است. حضور دانش‌آموزان در بنا‌های تاریخی و محوطه‌های باستانی، تاریخ را برای آنها ملموس کرده و تعصب مثبت نسبت به حفظ میراث ملی را از سنین پایین شکل می‌دهد

تحول در نظام آموزشی (از حافظه‌محوری به تجربه‌محوری): سفر‌های یادگیری و بازدید‌های هدفمند، کلاس درس را به پهنه کشور گسترش داده و یادگیری را عمیق و ماندگار می‌سازد

توسعه پایدار گردشگری داخلی: دانش‌آموزان سفیران گردشگری در خانواده‌ها هستند. آشنایی آنان با جاذبه‌های کمترشناخته‌شده، فرهنگ سفر مسئولانه و احترام به محیط‌زیست، الگوی سفر کل جامعه را اصلاح می‌کند.

کشف استعداد‌ها و رونق صنایع دستی: آشنایی دانش‌آموزان با هنر‌های سنتی و صنایع دستی ایرانی در قالب زنگ‌های هنر و حرفه‌وفن، نه‌تنها به حفظ این هنر‌ها کمک می‌کند، بلکه زمینه اشتغال‌زایی و کشف استعداد‌های کارآفرینی در نسل جدید را فراهم می‌سازد.

پیشنهادات کاربردی و راهکار‌های اجرایی

تدوین سند جامع «اردو» (سفر‌های هدفمند آموزشی)

جایگزینی اردو‌های سنتی با تور‌های موضوعی: طراحی اردو‌ها بر اساس کتاب‌های درسی (مثلاً بازدید از زیست‌بوم‌ها برای درس علوم، یا بازدید از آثار تاریخی برای درس تاریخ).

کاهش بوروکراسی و تسهیل مجوزها: ایجاد سامانه یکپارچه میان دو وزارتخانه برای صدور سریع مجوز اردو‌ها و ارائه تخفیف‌های ویژه (یا رایگان‌سازی) بلیت موزه‌ها و سایت‌های تاریخی برای گروه‌های دانش‌آموزی.

ورود صنایع دستی و هنر‌های سنتی به زنگ‌های پرورشی و کاروفناوری.

کارگاه‌های زنده در مدارس: دعوت از استادکاران و هنرمندان برجسته صنایع دستی برای برگزاری کارگاه‌های یک‌روزه ساخت صنایع دستی در مدارس.

بازار‌های دانش‌آموزی صنایع دستی: برگزاری نمایشگاه‌ها و بازارچه‌های فروش دست‌سازه‌های دانش‌آموزان با همکاری معاونت صنایع دستی در هفته گردشگری یا ایام دهه فجر.

گنجاندن مفاهیم گردشگری و میراث در متون درسی

بازنگری محتوای کتب درسی: افزودن فصل‌هایی درباره «فرهنگ سفر»، «گردشگری سبز و مسئولانه»، و «شناخت مفاخر و میراث مادی و معنوی» با همکاری کارشناسان میراث فرهنگی در کتب درسی دوره ابتدایی و متوسطه.

اجرای طرح "یک مدرسه، یک اثر تاریخی"

پذیرش سرپرستی معنوی آثار: واگذاری سرپرستی معنوی و مسئولیت پاک‌سازی/مراقبت از یک اثر تاریخی یا جاذبه طبیعی نزدیک به مدرسه به دانش‌آموزان، جهت تقویت حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی و شتیاق به حفظ محیط‌زیست.