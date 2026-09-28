به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، این پست پس از چند سال توقف و بلاتکلیفی و طی تشریفات قانونی، به شرکت آذین نگین اسفراین به‌عنوان برنده مزایده تحویل داده شد.

این طرح پیش‌تر با پیشرفت حدود ۸۵ درصد، به‌دلیل تأمین‌نشدن منابع مالی متوقف مانده بود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان‌شمالی هم افزود: تعیین‌تکلیف طرح با پیگیری مسئولان استان و از طریق ظرفیت قانونی مولدسازی انجام شد.

مهدی توانا گفت: این زیرساخت برای تکمیل و راه‌اندازی طرح صنعتی آذین نگین ضروری است و بهره‌برداری از این طرح می‌تواند زمینه ایجاد حدود ۷۰۰ فرصت شغلی را فراهم کند.