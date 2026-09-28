استاد تمام تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی، به‌دلیل فعالیت‌های گسترده علمی، آموزشی، پژوهشی، مدیریتی و اجرایی در حوزه‌های تکنولوژی آموزشی، آموزش افراد با نیاز‌های ویژه و آموزش فراگیر، جایزه بین‌المللی «قهرمان آموزش فراگیر» را دریافت کرد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پروفسور اسماعیل زارعی زوارکی، استاد تمام تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی، به‌دلیل فعالیت‌های ملی و بین‌المللی علمی و آموزشی خود در زمینه‌های تکنولوژی آموزشی، آموزش ویژه، فناوری‌های کمکی، رویکرد یادگیری تلفیقی، طراحی آموزشی فراگیر، فناوری هوش مصنوعی در آموزش ویژه، به‌عنوان دریافت‌کننده جایزه معتبر بین‌المللی قهرمان آموزش فراگیر (Inclusive Education Champion Award) معرفی شد. این جایزه از مشارکت‌هایی در زمینه توسعه دسترسی‌پذیری، عدالت و مشارکت آموزشی برای طیف متنوعی از یادگیرندگان تقدیر می‌کند.

جایزه «قهرمان آموزش فراگیر» با تمرکز بر شناسایی مشارکت‌هایی در جهت بهبود دسترسی‌پذیری، عدالت و مشارکت آموزشی، از فعالیت‌هایی تقدیر می‌کند که به ایجاد فرصت‌های یادگیری برای گروه‌های متنوع‌تر از یادگیرندگان کمک می‌کنند.

فعالیت‌های علمی و پژوهشی پروفسور اسماعیل زارعی زوارکی در سال‌های گذشته بر پیوند میان علوم تربیتی، تکنولوژی آموزشی، فناوری‌های دیجیتال و آموزش ویژه متمرکز بوده است.

پژوهش‌های وی با هدف ارائه راهکار‌های عملی برای حمایت از یادگیرندگان دارای معلولیت و افراد دارای نیاز‌های ویژه آموزشی، حوزه‌هایی همچون فناوری‌های کمکی، آموزش فراگیر، یادگیری تلفیقی و طراحی محیط‌های یادگیری را دربرمی‌گیرد.

این استاد تمام تکنولوژی آموزشی در دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، در حوزه‌هایی از جمله تکنولوژی آموزشی، آموزش فراگیر و آموزش ویژه، یادگیری تلفیقی، فناوری‌های کمکی، طراحی آموزشی، محیط‌های یادگیری الکترونیکی و کاربرد‌های هوش مصنوعی در آموزش ویژه فعالیت دارد.

وی در کنار فعالیت‌های پژوهشی، از طریق تدریس، فعالیت‌های مدیریتی، راهنمایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و همکاری‌های علمی بین‌المللی نیز در توسعه ظرفیت‌های علمی و پژوهشی حوزه تکنولوژی آموزشی و آموزش ویژه در راستای فراگیرسازی نظام آموزشی در سطح ملی و بین‌المللی مشارکت داشته است.

این استاد دانشگاه، مؤلف و مترجم آثار متعددی در قالب کتاب، فصل کتاب، مقاله علمی و مقاله کنفرانسی است.

موضوعات این آثار، طیفی از مباحث مرتبط با تکنولوژی آموزشی، یادگیری تلفیقی، فناوری‌های کمکی، اختلال طیف اوتیسم، یادگیری مبتنی بر اینترنت، آموزش فراگیر و هوش مصنوعی در آموزش ویژه را شامل می‌شود.

از جمله محور‌های پژوهشی مورد توجه وی، بررسی کاربرد شبکه‌های اجتماعی در میان دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه و همچنین مطالعات مروری نظام‌مند درباره رویکرد یادگیری تلفیقی برای یادگیرندگان دارای نیاز‌های ویژه آموزشی است.

مجموعه فعالیت‌های علمی و آموزشی دکتر زارعی زوارکی نیز بر استفاده از ظرفیت فناوری برای افزایش دسترسی، مشارکت و فرصت‌های یادگیری تأکید دارد و از این منظر، در حوزه آموزش فراگیر و فناوری‌های آموزشی قابل توجه است.

پروفسور زارعی زوارکی تحصیل دوره کارشناسی در دانشگاه فردوسی مشهد، تحصیل دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه علامه طباطبایی، تحصیل دوره دکتری در دانشگاه پنجاب چندیگر کشور هند با بورس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز تبادل فرهنگی کشور هند، دوره فرصت مطالعاتی در دانشگاه ژنو با بورسیه عالی سوئیس و بازدید علمی از دانشگاه وین با ماموریت دانشگاه علامه طباطبایی را در کارنامه تحصیلی و علمی خود دارد. همچنین در طراحی، تاسیس و اجرای دوره دکتری رشته تکنولوژی آموزشی و کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با گرایش آموزش افراد با نیاز‌های ویژه در دانشگاه علامه طباطبایی برای اولین بار در ایران به ایفای نقش پرداخته است.







