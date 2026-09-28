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۵ واحد صنفی به دلیل تکرار تخلفات، گرانفروشی و رعایت نکردن دستورالعملهای بهداشتی، با دستور شعب سیار تعزیرات حکومتی در مشهد مهرو موم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی گفت:در گشتهای مشترک بازرسان این مدیریت با همکاری پلیس نظارت بر اماکن عمومی،این تعداد واحد صنفی، مهرو موم شدند.
محسن صیادی،افزود: این واحدهای متخلف که شامل یک نانوایی در خیابان امام خمینی، یک رستوران در منطقه سیدی، دو کافیشاپ در بلوار وکیلآباد و یک کافیشاپ دیگر در بلوار سجاد بودند، پس از تشکیل پرونده تعزیری، حکم مهرومومشان اجرا شد.