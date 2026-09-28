استاندار همدان با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر طبیعی، تاریخی و صنایع‌دستی استان، گردشگری را محور اصلی برنامه جامع تحول و پیشرفت همدان دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان همدان؛ حمید ملانوری شمسی گفت: استان همدان به جهت برخورداری از زیرساخت‌های مناسب حمل‌ونقل و دسترسی آسان و همچنین پیشینه و ظرفیت‌های برجسته گردشگری و آثار کم‌نظیر در کشور و جهان نظیر غار علیصدر، تپه هگمتانه و آرامگاه‌های بوعلی‌سینا و باباطاهر، از موقعیتی ممتاز برخوردار است.

او گردشگری را صنعتی زودبازده، ارزان و بدون آلایندگی خواند و افزود: این صنعت می‌تواند ضمن رفع بخش عمده‌ای از دغدغه‌های زیست‌محیطی، نقش بسزایی در جذب گردشگر، اشتغال‌زایی و رونق کسب‌وکار‌ها ایفا کند.

همدان باید در حوزه گردشگری جایگاه واقعی خود را پیدا کند و تحقق این هدف نیازمند اقدامات تحولی، خلاقانه و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان است.

در ادامه، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان نیز با گرامیداشت هفته گردشگری (۵ الی ۱۱ مهرماه) به تشریح برنامه‌های این مناسبت پرداخت و گفت: شعار امسال سازمان جهانی گردشگری بر تحول دیجیتال و هوش مصنوعی در بازیابی و رونق گردشگری متمرکز است.

او با اشاره به تدارک بیش از ۳۶ عنوان برنامه متنوع در استان تصریح کرد: یکی از برنامه‌های شاخص این هفته، رونمایی از ۳ اپلیکیشن مبتنی بر هوش مصنوعی در حوزه‌های گردشگری، میراث فرهنگی و نظارت بر تاسیسات و مانیتورینگ این مجموعه‌ها است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان همدان در پایان از افتتاح ۷ طرح تاسیسات گردشگری با سرمایه‌گذاری ۴۵۰ میلیارد تومان و ایجاد اشتغال برای بیش از ۱۰۰ نفر خبر داد و بر ضرورت هم‌افزایی همه دستگاه‌ها جهت معرفی همدان به‌عنوان مقصد گردشگری کشور تأکید کرد.