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شرایط جوی هرمزگان صبح امروز آرام، و در ساعات بعدازظهر با ناپایداری در ارتفاعات پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی و در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان بویژه حاجی آباد با رشد ابر، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظهای همراه است.
مجتبی حمزه نژاد افزود: در برخی نقاط که شرایط بارشی مهیا نباشد، افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست و توصیه میشود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانههای فصلی خودداری شود.
وی گفت: دریا در بیشتر ساعات آرام و با احتیاط شناورهای سبک برای رفت و آمدهای دریایی مساعد است.
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حمزه نژاد افزود: از فردا سه شنبه ضمن ادامه ناپایداریهای عصرگاهی، افزایش بادهای جنوب شرقی برروی مناطق دریایی استان موجب متلاطم شدن دریا بویژه آبهای تنگه هرمز میشود.
از فردا تا پایان هفته افزایش رطوبت نسبی هوا و کاهش دمای بیشینه پیش بینی میشود.