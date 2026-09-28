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وصول درآمدهای مالیاتی مازندران ۷۵ درصد بیشتر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل امور مالیاتی مازندران، با اشاره به رشد ۷۵ درصدی وصول مالیات در استان، گفت: بررسی شاخصهای درآمدی نشان میدهد وصول مالیات در مازندران در سالهای اخیر روندی صعودی داشته و در کنار آن، منابع حاصل از عوارض ارزش افزوده و طرح «نشاندار کردن مالیاتها» نیز نقش مهمی در تأمین مالی طرحهای توسعهای استان ایفا کرده است.
بهرام سلطانی افزود: میزان وصول مالیات در سال ۱۴۰۳ به ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید و این رقم در سال ۱۴۰۴ با رشد ۳۲ درصدی به ۱۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت که بیانگر استمرار روند رشد درآمدهای مالیاتی استان است.
وی افزود: این روند امسال نیز ادامه داشته است؛ بهطوریکه وصول مالیات در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴، ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود و در ششماهه نخست سال ۱۴۰۵ به ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسید که نشاندهنده رشد ۷۵ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل است.
مدیرکل امور مالیاتی مازندران همچنین با اشاره به عملکرد استان در حوزه عوارض ارزش افزوده، تاکید کرد: مجموع واریزی عوارض ارزش افزوده در ششماهه نخست سال جاری به ۳۷۰۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۲۷ درصد افزایش داشته است. این منابع در چارچوب قوانین، برای توسعه خدمات و زیرساختهای شهری، روستایی و عشایری استان اختصاص مییابد.