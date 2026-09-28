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معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل از تامین و توزیع ۱۶۵ هزار تن انواع کالاهای اساسی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از استانداری اردبیل، بهروز خلیلی در نشست قرارگاه اقتصادی استان اظهار کرد: در حال حاضر نیز وضعیت ذخایر کالاهای اساسی مطلوب بوده و مردم نگرانی از این بابت نداشته باشند.
وی افزود: قرارگاه نظارت و بازرسی در مرکز استان و شهرستانها تشکیل شده و موضوع نظارت و برخورد بازدارنده بهطور جدی در حال انجام است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل بیان کرد: مردم هم باید در این راستا همکاری کرده و گرانی نامتعارف و احتکار را گزارش کنند.
خلیلی به توزیع سیبزمینی با قیمت مصوب در استان اشاره کرد و گفت: این اقدام با مشارکت جهاد کشاورزی و تعاون روستایی بهطور گسترده در سطح استان انجام میشود.
وی تصریح کرد: در هشت ماه گذشته ۱۹۰ هزار تن نهاده دام و طیور در استان اردبیل تأمین و توزیع شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل ضرورت واردات کالاهای اساسی را یادآور شد و بیان کرد: واردات کالاهای اساسی از وظایف سازمان جهاد کشاورزی و ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان است و این دستگاهها موظف به واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانهها هستند.
خلیلی با بیان اینکه در یک سال اخیر ۶۲ هزار تن واردات کالای اساسی در استان انجام شده است، افزود: ثبت آماری، تخصیص ارز و تفویض اختیارات، از مشوقهای مصوب برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه است.
وی به انجام نظارتهای مستمر از نانواییها اشاره کرد و ادامه داد: نانواییها باید از سامانه نانینو استفاده کنند و با هرگونه کیفیت نامطلوب، فروش آرد و کمفروشی بهصورت جدی برخورد میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل تامین سهمیه سوخت دوم در استان را یادآور شد و گفت: سازمان جهاد کشاورزی و ادارهکل صنعت، معدن و تجارت باید با هماهنگی شرکت نفت، سوخت دوم واحدها در نیمه دوم سال را تأمین کنند.