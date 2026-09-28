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روابط عمومی فرمانداری ویژه دزفول اعلام کرد: انفجارهای کنترل شده ناشی از امحای مهمات از ساعت ۹ تا ۱۱ امروز دوشنبه توسط نیروهای مسلح در برخی از نقاط شهرستان انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول امروز، دوشنبه ششم مهرماه، در اطلاعیهای اعلام کرد: صداهای انفجار ناشی از امحای مهمات ممکن است در برخی مناطق با شدت بیشتری شنیده شود.
از شهروندان خواسته شده است ضمن حفظ آرامش، به شایعات توجه نکنند و نگرانی به خود راه ندهند.
بر اساس اعلام فرمانداری ویژه دزفول، طی ماههای اخیر نیز در چندین نوبت، عملیات امحای مهمات توسط نیروهای مسلح انجام شده است.