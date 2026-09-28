برپایی نمایشگاه جشنواره اسوه در حاشیه تجمعات شبانه بجنورد
در کنار تجمعهای شبانه مردم بجنورد، نمایشگاه عرضه محصولات فرهنگی و دستاوردهای پایگاههای اسوه بسیج در ۳۰ غرفه برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،
همزمان با هفته دفاع مقدس ، نمایشگاه جشنواره اسوه با هدف معرفی توانمندیهای پایگاههای بسیج و شناسایی استعدادهای برتر این مجموعه در حاشیه تجمعات شبانه شهرستان بجنورد برپا شد.
در این نمایشگاه ۳۰ غرفه توانمندیهای پایگاههای بسیج را در قالب ۱۹ محور عملیاتی به نمایش گذاشتهاند که از جمله آنها میتوان به امداد و نجات، فعالیتهای عملیاتی، دفاعی و امنیتی و نوجوان مبارز اشاره کرد.
نمایشگاه جشنواره اسوه تا هفتم مهرماه ادامه دارد و در پایان جشنواره، ردههای برتر پایگاههای بسیج معرفی خواهند شد.