به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر اجرایی سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان گفت: سه سالن سینمایی در مرکز همایش‌های بین‌المللی شهید امام خامنه‌ای (ره) به‌عنوان خانه جدید جشنواره تجهیز و آماده اکران شده است و این مجموعه از یازدهم مهر میزبان بخش‌های مختلف جشنواره خواهد بود.

امیرحسین ستوده‌فر در نشست هم‌اندیشی اصحاب رسانه اصفهان با عوامل سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با اشاره به برگزاری این رویداد از یازدهم تا شانزدهم مهر در اصفهان گفت: سی‌وهشتمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان سال جاری با شرایطی متفاوت از دوره‌های گذشته برگزار می‌شود و تلاش داریم با برنامه‌ریزی دقیق، رویدادی باکیفیت، آرام و تعاملی را رقم بزنیم.

وی افزود: در دوره‌های گذشته، بخش عمده رویداد‌های جشنواره در مجموعه‌هایی با عنوان خانه جشنواره یا کاخ جشنواره برگزار می‌شد که از جمله آنها می‌توان به سینما ساحل و پردیس سینمایی سیتی‌سنتر اشاره کرد، اما سال جاری برای نخستین‌بار مرکز همایش‌های بین‌المللی شهید امام خامنه‌ای (ره) به‌عنوان خانه سی‌وهشتمین جشنواره انتخاب شده است.

مدیر اجرایی سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان ادامه داد: تجمیع بخش‌های مختلف جشنواره در یک مجموعه، از نظر مدیریت ترافیک، ظرفیت فضایی، دسترسی عوامل و امکان برگزاری هم‌زمان برنامه‌های مختلف مزیت‌هایی دارد و موجب می‌شود ارتباط میان هنرمندان، داوران، خبرنگاران، اصحاب رسانه و مخاطبان کودک و نوجوان تسهیل شود.

وی با بیان اینکه در جشنواره‌های معتبر کودک و نوجوان، بخش‌های مختلف رویداد در یک فضای متمرکز شکل می‌گیرد، گفت: رسانه، داوران، کارگاه‌ها، نشست‌های تخصصی، برنامه‌های جنبی و اکران فیلم‌ها در خانه جشنواره متمرکز خواهد بود و سال جاری نیز تلاش شده است این ساختار در مرکز همایش‌های بین‌المللی شهید امام خامنه‌ای (ره) شکل بگیرد.

ستوده‌فر تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این دوره، افزایش تعداد داوران کودک و نوجوان است؛ سال جاری حدود ۱۷۰۰ داور و خبرنگار کودک و نوجوان در جشنواره حضور خواهند داشت که این موضوع اهمیت ویژه‌ای برای برنامه‌ریزی اکران‌ها، نشست‌های نقد و بررسی، فعالیت‌های داوری و فراهم کردن فضای مناسب برای حضور این گروه دارد.

وی ادامه داد: حضور گسترده کودکان و نوجوانان در فرآیند جشنواره، علاوه بر آنکه نشان‌دهنده مشارکت نسل جدید در یک رویداد فرهنگی است، می‌تواند فضای جشنواره را به محیطی پرنشاط و تعاملی برای کودکان شهر تبدیل کند.

سی وهشتمین جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان ونوجوان با شعار رویای کودکان در پرده نقش جهان از ۱۱ تا ۱۶ مهرماه در اصفهان برگزار می‌شود.