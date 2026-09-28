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معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بابل از آغاز توزیع واکسن آنفلوآنزا در حوزه این دانشگاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بابل از آغاز توزیع واکسن آنفلوآنزا در حوزه این دانشگاه از امروز دوشنبه ۶ مهر ماه خبر داد.
دکتر رضازاده در خصوص زمان توزیع واکسن آنفلوآنزا گفت: سهمیه واکسن آنفلوآنزای این دانشگاه از سوی سازمان غذا و دارو از امروز در تعدادی از داروخانههای منتخب زیر مجموعه دانشگاه به شرح ذیل توزیع میشود.
🔹داروخانههای منتخب بابل:
🔺داروخانه دکتر صالحیان میدان کشوری
🔺داروخانه دکتر پریدل چهارراه فرهنگ
🔺 داروخانه پیروز میدان حمزه کلا
🔺 داروخانه دکتر عاصمی میدان ولایت (هلال احمر)
🔺داروخانه دکتر اعتماد روبروی کلینیک امید
🔹داروخانههای منتخب امیرکلا:
🔺 داروخانه دکتر پاکدین
🔺داروخانه دکتر اسلامیان
🔹داروخانه منتخب بندپی:
🔺 شرقی (گلیا) داروخانه دکتر معصومی
🔺 غربی داروخانه دکتر امام قلیزاده
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