به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بابل از آغاز توزیع واکسن آنفلوآنزا در حوزه این دانشگاه از امروز دوشنبه ۶ مهر ماه خبر داد.

دکتر رضازاده در خصوص زمان توزیع واکسن آنفلوآنزا گفت: سهمیه واکسن آنفلوآنزای این دانشگاه از سوی سازمان غذا و دارو از امروز در تعدادی از داروخانه‌های منتخب زیر مجموعه دانشگاه به شرح ذیل توزیع می‌شود.

🔹داروخانه‌های منتخب بابل:

🔺داروخانه دکتر صالحیان میدان کشوری

🔺داروخانه دکتر پریدل چهارراه فرهنگ

🔺 داروخانه پیروز میدان حمزه کلا

🔺 داروخانه دکتر عاصمی میدان ولایت (هلال احمر)

🔺داروخانه دکتر اعتماد روبروی کلینیک امید

🔹داروخانه‌های منتخب امیرکلا:

🔺 داروخانه دکتر پاکدین

🔺داروخانه دکتر اسلامیان

🔹داروخانه منتخب بندپی:

🔺 شرقی (گلیا) داروخانه دکتر معصومی

🔺 غربی داروخانه دکتر امام قلی‌زاده

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